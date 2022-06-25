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ГУР: Не стоит ждать смены курса РФ минимум до 2023-го, а смерти Путина – в ближайшие годы

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2022, 10:02
ГУР: Не стоит ждать смены курса РФ минимум до 2023-го, а смерти Путина – в ближайшие годы - Фото
Вадим Скибицкий (фото — LIGA.net)

Не стоит ожидать смерти российского диктатора Владимира Путина от естественных причин в ближайшие годы и изменения его курса по войне против Украины по крайней мере до 2023 года. Об этом заявил РБК-Украина замглавы Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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"Все будет зависеть от состояния его здоровья. Но это тоже речь идет о двух-трех годах", – отметил он.

Он отметил, что в Кремле осознали: война с Украиной затянется, но план оккупантов остался прежним – "шаг за шагом захватывать наши территории и потом что-то с ними делать".

"Но, пожалуй, ни переворот, ни изменение его [Путина] позиции в ближайшее время не произойдут. По крайней мере, до конца этого года – однозначно", – сказал Скибицкий.

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Он добавил, что Путин "фактически никого не слышит", в том числе иностранных лидеров, которые приезжали в Москву и пытаются с ним общаться по телефону или видеосвязи.

"У Путина есть своя цель, и он плавно к ней идет. Он проводит исторические параллели с Российской империей, с Петром I, выведшим Россию в Европу. Он уже говорит о войне России со Швецией, продолжавшейся 21 год", – напомнил представитель военной разведки.

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Евгений Пилипенко
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война владимир путин Вадим Скибицкий
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