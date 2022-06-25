ГУР: Не стоит ждать смены курса РФ минимум до 2023-го, а смерти Путина – в ближайшие годы

Не стоит ожидать смерти российского диктатора Владимира Путина от естественных причин в ближайшие годы и изменения его курса по войне против Украины по крайней мере до 2023 года. Об этом заявил РБК-Украина замглавы Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Все будет зависеть от состояния его здоровья. Но это тоже речь идет о двух-трех годах", – отметил он.

Он отметил, что в Кремле осознали: война с Украиной затянется, но план оккупантов остался прежним – "шаг за шагом захватывать наши территории и потом что-то с ними делать".

"Но, пожалуй, ни переворот, ни изменение его [Путина] позиции в ближайшее время не произойдут. По крайней мере, до конца этого года – однозначно", – сказал Скибицкий.

Читайте также: Путин совершил катастрофическую ошибку. Мы сделаем Украину еще сильнее – дипломат Британии

Он добавил, что Путин "фактически никого не слышит", в том числе иностранных лидеров, которые приезжали в Москву и пытаются с ним общаться по телефону или видеосвязи.

"У Путина есть своя цель, и он плавно к ней идет. Он проводит исторические параллели с Российской империей, с Петром I, выведшим Россию в Европу. Он уже говорит о войне России со Швецией, продолжавшейся 21 год", – напомнил представитель военной разведки.

О том, что в России якобы "уже начался процесс смены власти", директор ГУР Буданов говорил еще 14 мая.

24 мая он заявил, что российский диктатор Путин принял окончательное решение о тотальном вторжении в Украину 23 февраля около 15:00.

В конце весны разведка США сообщила, что бунта против Путина в РФ "ждать не стоит", а в начале лета – что Путин якобы болен раком.

Читайте также: Это еще не конец, пострадают многие. Путин хочет разделить Германию, но мы выживем – Хабек

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.