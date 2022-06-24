Это еще не конец, пострадают многие. Путин хочет разделить Германию, но мы выживем – Хабек

Несмотря на развязанную российским диктатором Владимиром Путиным энергетическую войну против ЕС и Германии в частности, люди в целом готовы вынести определенные лишения ради поражения кремлевского режима. Об этом в интервью Spiegel заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

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По его словам, немцы "с большим единством" принимают нынешние высокие цены и инфляцию, потому что "большинство из них очень хорошо понимают, что поставлено на карту".

"Это сильный ответ на план Путина разделить наше общество за счет высоких цен. Путин хочет, чтобы наша страна разделилась. Но мы не распадемся", – сказал вице-канцлер.

Интервьюер сказал ему, что аналогично высказывался в 1973 году, когда страны ОПЕК радикально сократили поставки нефти, и канцлер Вилли Брандт. Хабек ответил, что "то, что мы сейчас переживаем, более значимо и глубже, чем тогда", и "отключение газа сегодня ударит по нашей экономике куда сильнее, чем нехватка нефти тогда".

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Он сказал, что понимает: кризисные процессы затронут многих в Германии, некоторые слои населения – особенно сильно: "И, честно говоря, это еще не конец. Пострадает много людей. Но большинство осознает, что мы как общество должны выжить в этой исторической ситуации".

Министр подчеркнул, что большая война в Украине – "эпохальное посягательство на мирный порядок в Европе", которое привело к "полностью изменившемуся миропорядку".

"Мы читаем, как женщины видят, как их дети умирают рядом с ними, как 19-летние, которые хотят учиться в университете и мечтают о пляже, идут на фронт защищать свою страну. Жизнь в условиях свободы и безопасности больше не является чем-то само собой разумеющимся", – сказал Хабек.

С 13 июня Россия начала уменьшать загрузку трубопровода Северный поток, основной маршрут поставки газа в Европу и Германию в частности. С 16 июня его загрузка ограничена 67 млн кубометров в сутки, что на 100 млн ниже показателя мая.

16 июня постоянный представитель РФ в ЕС пригрозил Германии полной остановкой Северного потока.

23 июня Германия объявила "тревожный уровень" готовности к чрезвычайной ситуации на рынке газа.

Хабек считает, что развязанная Россией газовая война доказывает высокую эффективность санкций против нее.

Евгений Пилипенко

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