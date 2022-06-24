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Правительство Франции: Мы сможем прожить без российского газа

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24.06.2022, 04:07
Правительство Франции: Мы сможем прожить без российского газа - Фото
Фото: EPA

Франция способна прожить без российского газа, заявила в четверг министр энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше в эфире местного телеканала BFM Business.

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"В целом, с учетом того, что мы получаем сжиженный природный газ, мы можем обойтись без российского газа", – сказала она.

Для этого необходимо обеспечить бесперебойную поставку танкеров с газом, заполнить газом хранилища и гарантировать стабильное поступление газа из Норвегии и Алжира. Еще одним существенным фактором станет погода, потому что в случае холодной зимы потребуется больше газа. "Очень много знаков вопроса", — признала министр.

В то же время она подчеркнула, что французское правительство прилагает максимальные усилия, чтобы обеспечить прохождение зимы без нормирования газа.

Глава правительства Франции Элизабет Борн заявила в четверг, что Франция в этом году заполнит свои газовые хранилища почти на 100%, а в 2023 году запустит в эксплуатацию новый плавучий LNG-терминал.

  • 19 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его стране не нужен российский газ.
  • Но по данным финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), Франция за первые 100 дней полномасштабной российско-украинской войны увеличила импорт сжиженного российского газа, став крупнейшим в мире покупателем LNG из России.
  • В 2021 году крупнейшим поставщиком газа для Франции была Норвегия (36%), Россия – на втором месте (17%), опережая Алжир, Нидерланды, Нигерию и Катар. Во Франции есть четыре терминала регазификации сжиженного газа.
Андрей Водяный
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франция российский газ
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