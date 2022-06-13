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За 100 дней войны Франция увеличила импорт сжиженного газа из России – финские аналитики

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2022, 08:47
За 100 дней войны Франция увеличила импорт сжиженного газа из России – финские аналитики - Фото
Газопровод (Фото: depositphotos.com)

Россия получила 93 млрд евро доходов от экспорта энергоносителей за первые 100 дней полномасштабной войны РФ против Украины (24 февраля — 3 июня), причем ЕС по-прежнему остается крупнейшим покупателем российских газа и нефти. Такие цифры приводят в финском Центре исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

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ЕС импортировал 61% всего объема российских э/н примерно на €57 млрд.

Китай обогнал Германию как крупнейший импортер: импорт КНР практически не изменился, в то время как ФРГ удалось немного сократить импорт нефти из РФ. Польша и США нанесли наибольший удар по доходам России, а Литва, Финляндия и Эстония добились резкого процентного сокращения более чем на 50%.

Крупнейшими импортерами были: Китай (€12,6 млрд), Германия (12,1), Италия (7,8), Нидерланды (7,8), Турция (6,7), Польша (4,4), Франция (4,3) и Индия (3,4).

Выручка включает примерно €46 млрд за сырую нефть, €24 млрд за трубопроводный газ, €13 млрд за нефтепродукты, €5,1 млрд за СПГ и €4,8 млрд за уголь.

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"Значительная часть сырой нефти реэкспортируется в виде нефтепродуктов, в том числе в США и Европу, что является важной лазейкой, которую необходимо закрыть", – отметили в центре.

CREA пишет, что российские доходы от экспорта падают с марта, но остаются рекордно высокими.

Объемы импорта в мае несколько снизились, примерно на 15% по сравнению с периодом до вторжения, поскольку многие страны и фирмы избегали поставок из России.

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Снижение спроса и сокращение цены на российскую нефть обходились РФ примерно в €200 млн в день в мае, но увеличение спроса на ископаемые ресурсы принесло неожиданную прибыль: средние экспортные цены России были в среднем на 60% выше, чем в 2021-м.

Индия, Франция, Китай, ОАЭ и Саудовская Аравия увеличили импорт из РФ. Индия стала крупным импортером российской сырой нефти, покупая 18% экспорта страны.

В апреле-мае 68% поставок роснефти осуществлялось судами, принадлежащими компаниям из ЕС, Великобритании и Норвегии, причем только греческими танкерами перевозилось 43%. Для поставок в Индию и на Ближний Восток доля была еще выше — 80%.

97% танкеров были застрахованы всего в трех странах: Великобритании, Норвегии и Швеции. Аналитики пишут, что строгие санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть, значительно ограничат возможности такого перенаправления российского экспорта.

Франция увеличила свой импорт, став крупнейшим в мире покупателем российского СПГ. Недалеко от нее отстала и Бельгия.

В CREA подчеркнули, что импорт – спотовые сделки, а не долгосрочные контракты на поставку. Это означает, что, несмотря на вторжение РФ в Украину, Франция и Бельгия приняли сознательное решение использовать российскую энергию.

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Читайте также: Евросоюз разработал план замещения российского газа – уже известно, каким и откуда

Евгений Пилипенко
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