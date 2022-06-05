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Евросоюз разработал план замещения российского газа – уже известно, каким и откуда

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2022, 17:49
Евросоюз разработал план замещения российского газа – уже известно, каким и откуда - Фото
Тьерри Бретон (Фото - EPA)

Евросоюз разработал план замещения российского газа и уже наметил альтернативных поставщиков. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радио Europe 1, пишет Deutsche Welle.

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Бретон сказал, что сейчас Евросоюз получает газ из России в объеме 155 млрд кубометров в год.

Согласно плану замещения этих поставок, планируется получать 50 млрд кубометров за счет морского импорта сжиженного природного газа (СПГ) из США или Катара, 10 млрд кубометров по уже работающим трубопроводам, а энергетический эквивалент еще 25 млрд кубометров будет произведен благодаря ускоренному запуску морских ветряных турбин и солнечных электростанций.

Одним из вариантов, который рассматривается наряду с прочими, является расконсервация угольных электростанций.

Бретон считает, что диктатор России Владимир Путин использует поставки газа, чтобы "внести раздор", и что он "на протяжении многих лет делал все, чтобы разделить Европу", и не только поставками энергоносителей, но также попытками навязать вакцину Sputnik и через вещание зарубежных представительств российских пропагандистских медиа.  

В конце апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, чторешение России приостановить поставки газа в ряд европейских стран ЕС расценивает как шантаж и готовит скоординированный ответ.

  • Литовский президент Гитанас Науседа считает, что Европа должна продолжать отказываться от российских энергоносителей, и вопрос газового эмбарго нельзя снимать с рассмотрения на переговорах лидеров стран-членов ЕС.
Сергей Бережной
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поставки газа энергоносители Тьерри Бретон
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