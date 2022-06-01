Газовое эмбарго. Науседа ответил канцлеру Австрии насчет седьмого пакета санкций ЕС

Европа должна продолжать отказываться от российских энергоносителей, и вопрос газового эмбарго нельзя снимать с рассмотрения на переговорах лидеров стран-членов ЕС. Так литовский президент Гитанас Науседа отреагировал на вчерашнее заявление австрийского канцлера о "невозможности" этой темы для седьмого пакета санкций ЕС против страны-оккупанта России, пишет Delfi.

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Он подчеркнул, что "мы не должны <...> исключать этот вопрос априори".

"Мы должны продолжать сжимать это кольцо [санкций], с помощью которого мы надеемся добиться определенного результата. А результат этот – чтобы российское общество, а прежде всего олигархи, начали ощущать последствия своих безответственных действий", – объяснил Науседа.

По его словам, Россия также "пытается продавить" нарратив, что продовольственный мировой кризис может возникнуть не из-за ее войны против Украины, а якобы из-за санкций ЕС.

"Наш долг – очень четко все расставить по местам. То, что происходит – прямое следствие войны, все остальное – производные. Европа, вводя санкции, защищает Украину и защищается сама. Вот реальность", – сказал президент Литвы.

Евгений Пилипенко

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