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Австрийский канцлер считает, что эмбарго на газ не будет в 7-м пакете санкций ЕС против РФ

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2022, 16:50
Австрийский канцлер считает, что эмбарго на газ не будет в 7-м пакете санкций ЕС против РФ - Фото
Карл Нехаммер (фото - ЕРА)

Австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что Евросоюз якобы не собирается обсуждать эмбарго на российский газ в следующем пакете санкций за полномасштабную войну России против Украины. Его слова приводит Salzburger Nachrichten.

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"Газовое эмбарго также не будет темой и следующего санкционного пакета", – сообщил он журналистам во второй день саммита ЕС в Брюсселе. По его словам, российскую нефть "гораздо проще компенсировать" нефтью от других поставщиков, чем российский газ.

Вчера вечером главы государств и правительств ЕС неожиданно согласовали шестой пакет санкций с частичным нефтяным эмбарго против РФ. Еще утром 30 мая лидеры ЕС заявляли о проблемах с включением нефтяного запрета в пакет.

Нехаммер приветствовал достигнутое соглашение о нефти: эти санкции, сказал он, "несомненно, будут болезненными и для государств-членов ЕС". Он добавил, что "боль, которую мы переживаем, ничто по сравнению с болью, которую терпит украинский народ".

На вопрос СМИ о прекращении поставок российского газа Нидерландам канцлер Австрии сказал, что те не приняли российские условия оплаты в рублях, тогда как австрийская OMV "провела хорошие и конструктивные переговоры с Газпромом".

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас была "положительно удивлена", что удалось согласовать запрет на 2/3 поставок роснефти, но призвала к седьмому пакету санкций – вместе с эмбарго на газ, так как "мира все еще нет, мы сделали недостаточно".

Ее коллега из Словении Янез Янша также призвал к ужесточению санкций, так как "эта часть санкций самая легкая, а самый крепкий орешек еще впереди, и это газ".

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Евгений Пилипенко
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