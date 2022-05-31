Евросоюз к концу 2022 года на 90% остановит импорт российской нефти – Макрон
31.05.2022, 03:29
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)
Европейский Союз остановит импорт российской нефти на 90% до конца 2022 года. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон написал в Twitter.
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"Россия предпочитает продолжать войну на Украине. Как европейцы, сплоченные и солидарные с украинским народом, сегодня вечером мы принимаем новые санкции. Мы приняли решение прекратить импорт российской нефти на 90% к концу 2022 года", – сообщил Макрон.
- Ранее сегодня сообщалось, что ЕС согласовал шестой пакет санкций: частичное эмбарго на нефть, отключение от SWITF Сбербанка России, персональные ограничения против близких Путину людей и военных армии РФ, совершивших военные преступления в Украине.
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