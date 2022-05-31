UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия прекратила поставки газа в Нидерланды

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2022, 09:41
Россия прекратила поставки газа в Нидерланды - Фото
Офис GasTerra (Фото - пресс-служба компании)

Россия утром во вторник прекратила поставки газа в Нидерланды, которые отказались платить за него рублями. Об этом сообщила пресс-служба Газпрома.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"По состоянию на конец рабочего дня 30 мая "Газпром экспорт" не получил платеж за поставку газа в апреле от компании GasTerra BV", – говорится в заявлении российской компании.

Нидерланды стали четвертой страной Евросоюза после Польши, Болгарии и Финляндии, которая отказалась платить за российский газ в рублях.

Контракт GasTerra с "Газпромом" действует до 1 октября 2022 года. Нидерландская компания сообщала, что недополучит по нему около 2 млрд кубометров газа, которые она планирует компенсировать из других источников.

  • Россия требует от компаний из "недружественных" стран платить за газ через Газпромбанк с конвертацией в рубли. Ранее польская PGNiG, болгарская Булгаргаз, финская Gasum отказались от предложенной Россией схемы. В ответ Газпром прекратил поставки в эти страны.
  • В начале апреля Беларусь подписала изменения в договор с Газпромом, предусматривающие переход на рубли. В середине апреля стало известно, что Армения тоже начала платить за российский газ в рублях.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
газпром рубли российский газ GasTerra
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 