Россия прекратила поставки газа в Нидерланды

Россия утром во вторник прекратила поставки газа в Нидерланды, которые отказались платить за него рублями. Об этом сообщила пресс-служба Газпрома.

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"По состоянию на конец рабочего дня 30 мая "Газпром экспорт" не получил платеж за поставку газа в апреле от компании GasTerra BV", – говорится в заявлении российской компании.

Нидерланды стали четвертой страной Евросоюза после Польши, Болгарии и Финляндии, которая отказалась платить за российский газ в рублях.

Контракт GasTerra с "Газпромом" действует до 1 октября 2022 года. Нидерландская компания сообщала, что недополучит по нему около 2 млрд кубометров газа, которые она планирует компенсировать из других источников.

Россия требует от компаний из "недружественных" стран платить за газ через Газпромбанк с конвертацией в рубли. Ранее польская PGNiG, болгарская Булгаргаз, финская Gasum отказались от предложенной Россией схемы. В ответ Газпром прекратил поставки в эти страны.

В начале апреля Беларусь подписала изменения в договор с Газпромом, предусматривающие переход на рубли. В середине апреля стало известно, что Армения тоже начала платить за российский газ в рублях.

Андрей Водяный

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