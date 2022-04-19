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Макрон: Франции не нужен российский газ

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2022, 07:14
Макрон: Франции не нужен российский газ - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA-EFE/ORESTIS PANAGIOTOU)

Франция не нуждается в российском газе и призывает к санкциям против энергетического сектора РФ. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон в интервью France 5, которое цитирует Le Figaro.

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Он отметил, что во вторник, 19 апреля, обсудит вопрос санкций против России с мировыми лидерами, в том числе президентом США Джо Байденом.

По словам Макрона, Франция будет давить по вопросу газа, ведь российский газ ей "не нужен". При этом он признал, что от российского газа зависит Европа.

"Что касается угля и нефти, эти сектора должны быть подвергнуты санкциям, потому что это способ остановить финансирование военных действий России", – добавил Макрон.

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Марк Сировой
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