Нехаммер назвал страны ЕС, которые не поддерживают немедленное газовое эмбарго против РФ

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что прекращение поставок российского газа прямо сейчас "невозможно". По его словам, против этого, кроме Австрии, выступают также Германия, Венгрия и Болгария. Об этом Нехаммер сказал в интервью CNN.

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"Австрия не одинока в этом аргументе против газового эмбарго. Но, с другой стороны, Австрия твердо стоит на стороне других стран-членов ЕС относительно санкций против Российской Федерации. Но санкции должны навредить России больше, чем Евросоюзу", — сказал Нехаммер.

"Нефть уже сейчас обсуждается в Еврокомиссии и в Совете ЕС. Газовый вопрос отдельный, знаете ли, это не только позиция Австрии, это также позиция Германии, Венгрии или, например, Болгарии, потому что мы зависим от газа, наша промышленность зависит от газа. И поэтому мы должны определиться с санкциями, которые навредят России больше, чем нам", — добавил канцлер.

На вопрос, может ли вопрос о газовом эмбарго расколоть ЕС, Нехаммер сказал, что не верит в это.

"Мы решили собраться по поводу санкций против Российской Федерации, и уже принятые санкции действительно жесткие и сильные. И мы примем решение о дополнительных санкциях против России, потому что, вы знаете, мы хотим показать, что в Евросоюзе есть единство, что эта война должна закончиться", — сказал он.

На вопрос о том, что еще может сделать ЕС, поскольку нынешние санкции не остановили российского диктатора Путина, канцлер Австрии сказал: "Я думаю, что сейчас мы должны подходить к санкциям более разумно, чтобы навредить РФ, но не нам. Полагаю, это самое важное. Вы знаете, в Евросоюзе есть решение, что мы делаем все возможное, чтобы стать независимыми от российского газа, и это также желание Австрии. Но сейчас это невозможно. Это займет время".

Украина давно настаивает на газовом и нефтяном эмбарго против России.

7 апреля Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал Совет Европейского союза немедленно ввести полное эмбарго на российский импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа.

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Вадим Ребрина

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