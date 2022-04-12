Зеленский: Даже после Бучи ЕС не может определиться с эмбарго на российские газ и нефть

Президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны ЕС не могут ограничить покупку российских энергоносителей, даже после увиденных массовых убийств в Буче и других городах Украины. Об этом он сказал, выступая в парламенте Литвы во вторник.

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"Евросоюз обсуждает уже шестой пакет санкций против России и до сих пор неизвестно, окажется ли под санкциями нефть. Даже после увиденных массовых убийств в Буче и других городах… Некоторые страны ЕС никак не могут определиться, когда же они хотя бы существенно ограничат покупку российских энергоносителей", – сообщил Зеленский.

Президент считает, что если только для шестого пакета санкций начали обсуждать отказ от российской нефти, значит мир не осознает, к какой войне готовилась Россия.

"Если до сих пор нет четкой определенности относительно российского газа, то не может быть и уверенности в том, что в Европе есть общая воля прекратить российские военные преступления", – добавил.

Зеленский упомянул и сотни европейских компаний и банков, которые демонстрируют "откровенное пренебрежение в ответ на требования перестать финансировать из-за своих налогов, из-за своих акцизов военную машину РФ".

В свою очередь, Зеленский поблагодарил Литву за первенство в отказе от российских энергоносителей и передаче оружия Украине.

Он добавил, что именно в таком лидерстве нуждается весь континент, чтобы доказать, что общие европейские ценности "остаются живыми".

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Наталия Фреик

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