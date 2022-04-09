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Нет времени ждать. Мир должен ввести эмбарго на нефть из РФ — видеообращение Зеленского видео

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2022, 22:10
Скриншот с видео
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Среди приоритетных задач украинской дипломатии – введение более болезненных ограничений денежных потоков Российской Федерации. Прежде всего, это касается нефтяного бизнеса. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении по итогам 45-го дня войны РФ против Украины.

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"Демократический мир может отказаться от российской нефти и сделать ее токсичной для всех других государств. Именно нефть – один из двух источников российской самоуверенности, их чувства безнаказанности", – сказал Зеленский.

Другой источник – газ – также со временем будет перекрыт, убежден он. По словам президента, это неизбежно не только по соображениям безопасности, но и по экологическим соображениям.

"Но у Украины нет времени ждать. У свободы нет времени ждать. Когда тирания начала агрессию против всего, на чем держался мир в Европе, следует действовать немедленно. Надо действовать принципиально. И нефтяное эмбарго должно быть первым шагом. Причем, на уровне всех демократических государств, всего цивилизованного мира. Тогда Россия это почувствует. Тогда это для них будет аргумент, чтобы искать мир, прекратить бессмысленное насилие", – сказал президент.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Россия война нефть эмбарго
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