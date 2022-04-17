Новые санкции ЕС против России коснутся Сбербанка и нефти – глава Еврокомиссии

Предстоящие санкции Евросоюза против России коснутся банков, в частности Сбербанка, а также нефти. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

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Фон дер Ляйен назвала ключевые моменты запланированного шестого пакета санкций против России за вторжение в Украину.

"Мы продолжаем смотреть на банковский сектор, особенно на Сбербанк, на долю которого приходится 37% российского банковского сектора. И, конечно, есть вопросы энергетики", – сказала глава ЕК.

Фон дер Ляйен сообщила, что ЕС работает над "умными механизмами", чтобы нефть также могла быть включена в следующие санкции.

"Главным приоритетом является сокращение доходов Путина", – сказала она.

7 апреля Европарламент призвал Совет ЕС немедленно ввести эмбарго на российскую нефть, уголь, ядерное топливо и газ.

13 апреля канцлер Австрии Нехаммер заявил, что прекращение поставок российского газа прямо сейчас "невозможно". По его словам, против этого, кроме Австрии, выступают также Германия, Венгрия и Болгария.

15 апреля стало известно, что Евроcоюз планирует ввести поэтапное эмбарго на закупку российской нефти, однако предметные переговоры об этом стартуют не ранее второго тура президентских выборов во Франции.

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Наталия Медведева

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