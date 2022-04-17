12 олигархов. В Британии нашли недвижимость подсанкционных россиян почти на миллиард – BBC

В Великобритании обнаружена собственность попавших под международные санкции россиян, стоимость которой достигает примерно одного миллиарда долларов. Об этом говорится в расследовании BBC.

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Как отмечается, среди собственности, которую скупали люди, имеющие связи с российским диктатором Владимиром Путиным, оказались многомиллионные загородные особняки на юге Англии и роскошные квартиры в самых дорогих районах Лондона.

Как показало расследование, обнаружение настоящих владельцев британской недвижимости часто усложняется тем, что эти люди владеют собственностью через подставные компании, зарегистрированные в засекреченных офшорах.

BBC тщательно изучила ставшие достоянием общественности офшорные документы, записи земельного кадастра Великобритании и судебные документы, а также предварительные отчеты по этой теме.

BBC назвала 12 олигархов и собственность, которой, согласно расследованию журналистов, они владеют в Великобритании, общая стоимость которой – около одного миллиарда долларов.

Роман Абрамович (под санкциями Британии, ЕС).

Имеет более 50 роскошных резиденций, в основном на Фулхэм-роуд на западе Лондона. Через британскую компанию Fordstam Limited он владеет десятками квартир в Челси Вилладж. Ему принадлежит гостиница и жилой комплекс рядом со стадионом "Стэмфорд Бридж" в Челси.

Самая дорогая лондонская собственность Абрамовича – дом с 15 спальнями на улице, которую прозвали Миллиардерской.

Алишер Усманов (под санкциями Британии, ЕС, США).

Состояние Алишера Усманова оценивается в $18,4 млрд, что, по данным британского правительства, включает резиденцию Бичвуд-хаус в Хайгейте на севере Лондона и имение XVI века Саттон Плейс в Саррее.

Как заявил представитель Усманова, большая часть недвижимости миллиардера в Британии, а также яхта стоимостью $600 млн ранее были "переданы в безотзывный траст", что потенциально вывело их из-под санкций.

Два племянника Усманова также имеют собственность на севере Лондона на миллионы фунтов стерлингов.

Олег Дерипаска (под санкциями Британии, ЕС, США).

Дерипаска – владелец многомиллионного портфеля недвижимости в Великобритании, в частности особняка Hamstone House в Вейбридже, в графстве Суррей.

Дерипаска также владеет большим домом на Белгрейв-сквер. Есть доказательства того, что ему принадлежит здание в пяти минутах ходьбы от Букингемского дворца.

Михаил Фридман (под санкциями Британии, ЕС).

Фридман, состояние которого оценивается примерно в $12 млрд, владеет огромным домом Athlone House на севере Лондона, за который в 2016 году он заплатил 65 миллионов фунтов.

Петр Авен (под санкциями Британии, ЕС).

Записи земельного кадастра показывают, что в 2009 году какая-то кипрская компания заплатила 8 миллионов фунтов за его дом Ingliston House в Вирджинии-Вотере в графстве Саррей.

Сообщается, что у Авена большая частная коллекция произведений искусства, в которую входят работы Кандинского, Луизы Буржуа и Генри Мура.

Авен рассказал BBC, что его семья также владеет квартирой с двумя спальнями и однокомнатной квартирой-студией в центре Лондона.

Герман Хан (под санкциями Британии, ЕС).

Хан и его супруга Анжелика владеют несколькими объектами недвижимости в Великобритании.

Из документов Панамского досье следует, что супруги владеют акциями сейшельской компании Apilosa Corporation. Документы земельного кадастра показывают, что в 2008 году компания заплатила 62 миллиона фунтов за две квартиры недалеко от Букингемского дворца.

Еще две квартиры в этом районе Герман Хан купил в 2005 году. По документам, в 2018 году они были переведены на имя его жены.

Пара также купила особняк у Вирджиния-Уотера в графстве Саррей за 26 миллионов фунтов в 2014 году. 24 декабря 2021-го особняк продали компании Ravenmorrow Limited за 31 миллион фунтов.

Игорь Шувалов (под санкциями Британии, ЕС, США).

Его активы в Великобритании включают в себя две роскошные квартиры в Вайтхолле стоимостью около 11 миллионов фунтов.

Михаил Гуцериев (под санкциями Британии, ЕС).

Гуцериев – основатель промышленно-финансовой группы Сафмар, но больше не участвует в его работе, который теперь частично принадлежит его сыну Саиду, не попавшему под санкции гражданину Великобритании.

Архивы Пандоры показали, что у Саида Гуцериева многомиллионное офисное здание в лондонском Сити, купленное более чем за 40 миллионов фунтов через секретную офшорную компанию.

Представители Саида Гуцериева сообщили BBC, что у него нет "никаких деловых связей с отцом".

Юрий Соловьев (под санкциями Британии, США).

Высокопоставленный руководитель находящегося под санкциями российского банка ВТБ.

Соловьев владеет в Лондоне на свое имя пентхаусами в Гемпстеде и в Вестминстере. Третья квартира рядом с Кенсингтонским дворцом в 2006 году была сразу куплена по имени родственника за 2,2 миллиона фунтов. Она оказалась в Панамском досье в 2016 году.

Андрей Акимов (под санкциями).

Глава правления государственного Газпромбанка.

Партнер Акимова Марианна Чайкина владеет квартирой в Найтсбридж, купленной в 2012 году за 10 миллионов фунтов компанией Inma Investments, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Чайкина также совладелица ряда фирм Акимова, и российские СМИ называют ее женой Акимова.

Полина Ковалева (под санкциями Великобритании).

Падчерица министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Ковалева купила квартиру в Кенсингтоне без ипотеки в 2016 году, когда ей было 21 год.

Аркадий Ротенберг (под санкциями Британии, ЕС, США).

Один из ближайших друзей Путина, они вместе занимались дзюдо в Санкт-Петербурге.

Особняк Upper Ribsden в селе Виндлшем в 2012 году за 27,5 млн. фунтов купила компания Ravendark Holdings Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Компания получила кредит на покупку в размере более 30 миллионов фунтов от другой компании, а также на Британских Виргинских островах, которая, как утверждается, принадлежит Ротенбергу.

Наталия Медведева

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