Евросоюз введет поэтапный запрет на российскую нефть. Ждут выборов во Франции – NYT

Евроcоюз планирует ввести поэтапное эмбарго на закупку российской нефти, чтобы наказать страну-оккупанта за полномасштабное вторжение в Украину, однако предметные переговоры об этом стартуют не ранее второго тура президентских выборов во Франции. Об этом со ссылкой на источники пишет The New York Times.

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Издание отмечает, что, несмотря на ужасы войны в Украине, блок долгое время сопротивлялся обсуждать запрет на российскую нефть из-за ее огромного значения для Германии и других стран, экономических и политических последствий эмбарго для региона.

ЕС после начала полномасштабного вторжения 24 февраля принял пять пакетов санкций против России. Однако от союза требуют прекратить пополнять казну оккупантов за счет закупок нефти в РФ – это главный источник денег на войну для агрессора. Брюссель до сих пор не рассматривает вопрос о запрете импорта газа оттуда из-за высокой зависимости от него важных евроэкономик, в частности Германии.

"Но официальные лица и дипломаты ЕС говорят, что сейчас союз движется к принятию поэтапного запрета [на нефть], призванного дать Германии и другим странам время для поиска альтернативных поставщиков", – сказали газете.

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ЕС применил аналогичный подход ранее в апреле, когда запретил российский уголь с четырехмесячным переходным периодом.

Сроки так же важны, как и детали запрета: необходимо убедить все 27 стран ЕС согласиться на ранее немыслимый шаг. Но, как отмечает издание со ссылкой на собеседников, эмбарго не будет вынесено на переговоры между членами ЕС до второго тура выборов во Франции (24 апреля). Так решено ради того, чтобы влияние цен на газ не помешало президенту Эмманюэлю Макрону переизбраться в гонке с ультраправым кандидатом-популистом Марин Ле Пен.

Собеседники NYT заявили, что "растет ощущение", что на внедрение эмбарго пойдут "даже в отсутствие" новых открытий с войны в Украине вроде зверств россиян в Буче.

7 апреля Европарламент призвал Совет ЕС немедленно ввести эмбарго на российскую нефть, уголь, ядерное топливо и газ.

13 апреля канцлер Австрии Нехаммер заявил, что прекращение поставок российского газа прямо сейчас "невозможно". По его словам, против этого, кроме Австрии, выступают также Германия, Венгрия и Болгария.

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Евгений Пилипенко

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