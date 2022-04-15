UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский об эмбарго на нефть России: Некоторые европейские страны зарабатывают на крови

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 05:35
Зеленский об эмбарго на нефть России: Некоторые европейские страны зарабатывают на крови - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот видео BBC)

Некоторые европейские страны, блокируя эмбарго на российскую нефть, зарабатывают на крови. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Журналист спросил Зеленского, как он относится к тому, что Европа каждый день платит России за нефть и газ 1 млрд евро, в то же время помощь, которую Европа предоставила Украине за все время с начала полномасштабной войны, тоже составила 1 млрд евро.

"Мы не понимаем, как можно зарабатывать на крови, но некоторые государства это делают. Европейские государства", – заявил Зеленский.

Президент сказал, что нужно говорить откровенно.

"Например, эмбарго на нефть на сегодня, я считаю, один из ключевых моментов, один из ключевых вопросов, которые, как нам известно, блокировали Германия и Венгрия среди европейских государств. И тут нам нужно вместе разговаривать с этими странами – как такое возможно, чтобы в Европейском Союзе было разное отношение к этому – относительно эмбарго на нефть", – сказал президент.

  • Украина давно настаивает на газовом и нефтяном эмбарго против России.
  • 7 апреля Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал Совет Европейского Союза немедленно ввести полное эмбарго на российский импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа.
  • 13 апреля канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что прекращение поставок российского газа прямо сейчас "невозможно". По его словам, против этого, кроме Австрии, выступают также Германия, Венгрия и Болгария.

Читайте также: Разбор | Европа продолжает покупать российскую нефть и газ. Когда она наконец введет эмбарго?

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Германия санкции нефть Венгрия эмбарго
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 