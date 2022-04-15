Зеленский об эмбарго на нефть России: Некоторые европейские страны зарабатывают на крови

Некоторые европейские страны, блокируя эмбарго на российскую нефть, зарабатывают на крови. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью BBC.

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Журналист спросил Зеленского, как он относится к тому, что Европа каждый день платит России за нефть и газ 1 млрд евро, в то же время помощь, которую Европа предоставила Украине за все время с начала полномасштабной войны, тоже составила 1 млрд евро.

"Мы не понимаем, как можно зарабатывать на крови, но некоторые государства это делают. Европейские государства", – заявил Зеленский.

Президент сказал, что нужно говорить откровенно.

"Например, эмбарго на нефть на сегодня, я считаю, один из ключевых моментов, один из ключевых вопросов, которые, как нам известно, блокировали Германия и Венгрия среди европейских государств. И тут нам нужно вместе разговаривать с этими странами – как такое возможно, чтобы в Европейском Союзе было разное отношение к этому – относительно эмбарго на нефть", – сказал президент.

Украина давно настаивает на газовом и нефтяном эмбарго против России.

7 апреля Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал Совет Европейского Союза немедленно ввести полное эмбарго на российский импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа.

13 апреля канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что прекращение поставок российского газа прямо сейчас "невозможно". По его словам, против этого, кроме Австрии, выступают также Германия, Венгрия и Болгария.

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Наталия Медведева

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