В Германии объяснили газовую войну: Путину из-за санкций не на что тратить деньги

Министр экономики Германии Роберт Хабек считает, что развязанная Россией газовая война доказывает высокую эффективность экономических санкций, введенных против нее. У России стало слишком много денег, которые не на что тратить, и она может себе позволить отключить газ крупнейшему клиенту, объяснил он в эфире RTL.

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"Действительно, Путин получает деньги от продажи ископаемого топлива, но он может купить за них все меньше и меньше, потому что Запад обложил санкциями так много товаров. И поскольку он не может ничего купить за эти деньги, он говорит: если мне эти деньги больше не нужны, я уменьшу поставки газа. Это признак того, что санкции очень эффективны", — сказал Хабек.

Но осознание эффективности санкций не упрощает ситуацию с газом. До войны немцы платили за газ 40-60 евро в месяц, сейчас – 120 евро. По словам Хабека, стоимость газа еще больше увеличится, потому что импортный сжиженный газ намного дороже российского трубопроводного.

Он опасается, что подорожание запустит эффект домино и приведет к серьезной рецессии.

"Существует риск, что энергопоставщики окажутся в экономических ситуациях, при которых они больше не смогут одалживать деньги на рынке для закупки газа", — сказал Хабек в эфире ARD.

Министр сравнил такой сценарий с крахом банка Lehman Brothers в 2008 году, который запустил мировой финансовый кризис.

С 13 июня Россия начала уменьшать загрузку газом трубопровода Северный поток, основной маршрут поставки российского газа в Европу и Германию в частности. С 16 июня его загрузка ограничена 67 млн кубометров в сутки, что на 100 млн ниже показателя мая.

16 июня постоянный представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов пригрозил Германии полной остановкой газопровода Северный поток.

23 июня Германия объявила "тревожный уровень" готовности к чрезвычайной ситуации на рынке газа.

Андрей Водяный

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