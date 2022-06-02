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По данным разведки США, Путин болен раком, на него было совершено покушение – Newsweek

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 21:11
По данным разведки США, Путин болен раком, на него было совершено покушение – Newsweek - Фото
Владимир Путин (фото - AP Photo, Alexander Zemlianichenko)

В последнем отчете американского разведывательного сообщества, подготовленном в конце мая, говорится, что российский диктатор Владимир Путин в апреле прошел курс лечения от рака, сообщает Newsweek со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников из трех разных разведывательных ведомств.

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По их словам, в отчете также говорится, что в марте на Путина было совершено покушение.

Чиновники обеспокоены тем, что Путин все более параноидально относится к своей власти, статусу, что делает курс против Украины неустойчивым и непредсказуемым. Но это, говорят они, также делает перспективы ядерной войны менее вероятными.

"Власть Путина сильна, но уже не абсолютна. Жестокая борьба внутри Кремля никогда не была такой интенсивной во время его правления, все чувствуют, что конец близок", — сказал изданию один из старших офицеров разведки.

Все три чиновника — один из офиса Директора национальной разведки, один старший офицер ВВС в отставке и один из разведывательного управления Министерства обороны — говорят, что изоляция Путина затрудняет для американской разведки точную оценку статуса и состояния здоровья.

"Мы должны помнить о принятии желаемого за действительное. Мы усвоили — или не усвоили — этот урок на горьком опыте с Усамой бен Ладеном и Саддамом Хусейном", – предостерег отставной командир ВВС США.

Американская разведка считала, что у Хусейна было серьезное психическое расстройство, а бен Ладен умирал от болезни почек. 

"Он (Путин. – Ред.) по-прежнему опасен, и если он действительно умрет, нас ждет хаос. Нужно сосредоточиться на этом. Будьте готовы", – сказал чиновник из офиса Директора национальной разведки.

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Вадим Ребрина
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