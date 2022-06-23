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Путин совершил катастрофическую ошибку. Мы сделаем Украину еще сильнее – дипломат Британии

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2022, 15:04
Путин совершил катастрофическую ошибку. Мы сделаем Украину еще сильнее – дипломат Британии - Фото
Ніл Буш (фото - пресслужба ОБСЄ)

Британский посол в ОБСЕ заявил, что вслед за чередой геополитических просчетов за четыре месяца тотальной войны против Украины Кремль "совершил еще одну катастрофическую ошибку": его хозяин Владимир Путин ошибочно считает, что победит, потому что с течением времени мир "устанет" поддерживать Украину. Об этом Нил Буш заявил на заседании организации.

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"Позвольте мне прояснить: мы никогда не устанем защищать свободу и демократию. Мы будем с вами до тех пор, пока вы в конечном итоге не победите", – подчеркнул он.

Дипломат напомнил, что Россия недооценила решимость и героизм украинского народа, "успешно защитившего свою столицу и вынудившего русских оккупантов отступить".

Также, сказал Буш, Кремль недооценил решимость международного сообщества свободного мира, которое "лишь объединилось в поддержку Украины, укрепило сотрудничество и проводит политико-экономическую изоляцию" агрессора.

"И, наконец, они недооценили силу принципа суверенитета в 21 веке. Действия Путина лишь еще больше привлекли внимание к праву всех стран определять свою собственную внешнюю политику, политику в области обороны и безопасности", – отметил посол.

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Сейчас, добавил Буш, непосредственным приоритетом является сохранение военной помощи Запада: "Мы и наши партнеры продолжим поставлять оружие, технику и боеприпасы для противодействия армии России". Он подчеркнул, что никто не должен принуждать Украину к сдаче территорий: "Вместо этого мы должны действовать, чтобы укрепить ее позиции".

"Мы поможем Украине победить на поле боя, устранить гуманитарные последствия российских преступлений и привлечь виновных к ответственности, а также восстановить то, что разрушили российское правительство и российские военные. Мы не успокоимся, пока виновные в злодеяниях не предстанут перед судом, сколько бы времени это ни заняло", – заверил дипломат.

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Буш подытожил словами, что "вместе мы покажем Путину, что его попытки подчинить Украину невыразимым насилием, приведут только к тому, что она станет еще сильнее и устойчивее".

"Вот так будет выглядеть победа Украины", – сказал он.

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Евгений Пилипенко
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