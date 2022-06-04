США, Британия и Европа обсуждают, как прекратить огонь и завершить войну в Украине – CNN

Официальные лица из США, Британии и Европы обсуждают, как добиться прекращения огня и завершения войны РФ против Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что чиновники из этих стран регулярно встречаются в последние недели, чтобы обсудить возможные рамки прекращения огня и войны путем переговоров. Эти дискуссии проходят на фоне обеспокоенности, что война может зайти в тупик и затянуться на годы.

Западные официальные лица, в частности, обсуждали итальянский план, предусматривающий невступление Украины в НАТО, гарантии безопасности Киеву и переговоры с РФ по Крыму и Донбассу. Хотя постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд и приветствовала этот план публично, два источника сказали журналистам, что Вашингтон на самом деле не поддерживает инициативу Италии.

Украина не принимает прямого участия в дискуссиях, однако США не подталкивают ее к переговорам и не оказывают давления, чтобы она придерживалась определенного плана, заверили два американских чиновника.

Читайте также: В Офисе президента назвали условия для возобновления мирных переговоров с Россией

В CNN отмечают, что Белый дом не видит реальных перспектив для дипломатических прорывов или прекращения огня в ближайшее время, а Москва "не проявляла интереса к серьезным переговорам".

Два чиновника НАТО сказали, что не видят и большого желания к переговорам с украинской стороны, ведь российские зверства и бомбардировки уничтожили общественную поддержку любых уступок РФ. По словам источников, Украина по-прежнему хочет добиться решающей военной победы на востоке и юге, чтобы иметь более сильную позицию на переговорах.

"Мы можем предложить любые планы, какие захотим, но вряд ли Киев пойдет на что-либо, что приведет к территориальным уступкам", – сказал один из западных собеседников журналистов.

Американские официальные лица отмечают: США не настаивают на каких-либо территориальных уступках со стороны Украины. Однако некоторые украинские чиновники все еще опасаются, что Запад может попытаться навязать сделку, сказал CNN украинский источник. При этом президент Владимир Зеленский и его старшие советники публично исключили возможность территориальных уступок.

Читайте также: "От двух до шести месяцев". Подоляк спрогнозировал, сколько еще будет продолжаться война

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.