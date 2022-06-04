UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США, Британия и Европа обсуждают, как прекратить огонь и завершить войну в Украине – CNN

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2022, 10:36
США, Британия и Европа обсуждают, как прекратить огонь и завершить войну в Украине – CNN - Фото
Война в Украине (фото - ЕРА)

Официальные лица из США, Британии и Европы обсуждают, как добиться прекращения огня и завершения войны РФ против Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что чиновники из этих стран регулярно встречаются в последние недели, чтобы обсудить возможные рамки прекращения огня и войны путем переговоров. Эти дискуссии проходят на фоне обеспокоенности, что война может зайти в тупик и затянуться на годы.

Западные официальные лица, в частности, обсуждали итальянский план, предусматривающий невступление Украины в НАТО, гарантии безопасности Киеву и переговоры с РФ по Крыму и Донбассу. Хотя постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд и приветствовала этот план публично, два источника сказали журналистам, что Вашингтон на самом деле не поддерживает инициативу Италии.  

Украина не принимает прямого участия в дискуссиях, однако США не подталкивают ее к переговорам и не оказывают давления, чтобы она придерживалась определенного плана, заверили два американских чиновника.

Читайте также: В Офисе президента назвали условия для возобновления мирных переговоров с Россией

В CNN отмечают, что Белый дом не видит реальных перспектив для дипломатических прорывов или прекращения огня в ближайшее время, а Москва "не проявляла интереса к серьезным переговорам".

Два чиновника НАТО сказали, что не видят и большого желания к переговорам с украинской стороны, ведь российские зверства и бомбардировки уничтожили общественную поддержку любых уступок РФ. По словам источников, Украина по-прежнему хочет добиться решающей военной победы на востоке и юге, чтобы иметь более сильную позицию на переговорах.

"Мы можем предложить любые планы, какие захотим, но вряд ли Киев пойдет на что-либо, что приведет к территориальным уступкам", – сказал один из западных собеседников журналистов.

Американские официальные лица отмечают: США не настаивают на каких-либо территориальных уступках со стороны Украины. Однако некоторые украинские чиновники все еще опасаются, что Запад может попытаться навязать сделку, сказал CNN украинский источник. При этом президент Владимир Зеленский и его старшие советники публично исключили возможность территориальных уступок.

Читайте также: "От двух до шести месяцев". Подоляк спрогнозировал, сколько еще будет продолжаться война

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобритания США война ЕС переговоры прекращение огня уступки
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 