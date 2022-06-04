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"От двух до шести месяцев". Подоляк спрогнозировал, сколько еще будет продолжаться война

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2022, 04:55
Фото: пресс-служба Офиса президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что война в Украине будет продолжаться по меньшей мере от двух до шести месяцев. Об этом он сказал в интервью Медузе.

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"Если считать по накопленному оружию, это может затянуться на срок от двух до шести месяцев. Но война — нелинейный процесс, влияют десятки, а то и сотни факторов, включая непрямые военные и непрямые дипломатические", — сказал он.

В марте Подоляк был уверен, что все закончится через несколько недель, но тогда он ошибся.

"Мне казалось, что после первой фазы войны россияне [...] вернутся к адекватной аналитике. То есть сделают выводы, какие для них будут последствия в среднесрочной перспективе, и будут искать возможности договориться о чем-то. Оказалось, что нет. Все, что сейчас делает" руководство Российской Федерации – это доведение до абсурда своей стратегии. Я так понимаю, что это какая-то попытка фантастического самоубийства", — сказал он.

Поэтому, отметил советник главы ОП, следует ориентироваться не на сроки, а на изменения вобщественных настроений – в Украине, в России, в Европе.

Он уверен, что в любом случае война окончится мирным договором.

Читайте также: В Офисе президента назвали условия для возобновления мирных переговоров с Россией

Андрей Водяный
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