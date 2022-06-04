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В Офисе президента назвали условия для возобновления мирных переговоров с Россией

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2022, 03:22
В Офисе президента назвали условия для возобновления мирных переговоров с Россией - Фото
Переговоры Украины и России в Стамбуле (фото - Офис президента, LIGA.net)

Украина не собирается отказываться от мирных переговоров с Россией, но для их возобновления нужны изменения в позиции РФ, заявил в интервью Медузе советник главы Офиса президента, член переговорной делегации Михаил Подоляк.

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"Переговорный процесс — это обязательный сопровождающий инструмент любой войны. В любом случае конец этой войны будет документально зафиксирован", — сказал он.

Сейчас переговоры бессмысленны, потому что российская делегация говорит не аргументами, а пропагандистскими клише.

"Как будто мы приходим на птичий базар, а с той стороны сидят разнообразные субъекты, которые как попугаи повторяют сказанное на их телеканалах. Ну это же не совсем адекватно", — сказал он.

Подоляк назвал три условия, которые позволят разблокировать переговорный процесс. В первую очередь, должна измениться ситуация на фронте.

"Россия сейчас считает, что у них такая концентрация сил, что они могут нас где-то поддавить и диктовать определенные условия. Как только ситуация изменится и Россия поймет, что у них таких инструментов больше нет, будет запущен полноценный переговорный процесс", — сказал он.

Пока такого перелома на фронте он не видит.

Второе условие для переговоров – Россия должна прекратить ракетные обстрелы украинских городов, третье – отказ от прямого шантажа.

Андрей Водяный
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Россия война переговоры михаил подоляк
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