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Желание вести переговоры с Россией исчезает с каждой новой Бучей – Зеленский видео

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11.05.2022, 17:03
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед студентами парижского университета Sciences Po и ответил на вопросы аудитории.

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"С каждым злодеянием россиян, о котором мы узнаем, исчезает желание и возможность вести с Россией переговоры о возможности выйти из войны дипломатическим путем", – сказал Зеленский в ответ на один из вопросов.

Зеленский рассказал студентам, что россияне уничтожают целые города, насилуют и пытают людей. 

Он также коснулся темы украинцев, которые ищут временного убежища в Европе, и поблагодарил Францию за то, что она принимает таких людей.

"Страны ЕС не должны опасаться большой волны миграции", – сказал президент. Он считает, что неправильно называть таких людей "беженцами", поскольку они при первой возможности намерены вернуться в Украину.

Зеленский также указал на необходимость введения превентивных санкций против России в связи с угрозой применения ею ядерного оружия.

Сергей Бережной
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Владимир Зеленский Sciences Po
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