Президент Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед студентами парижского университета Sciences Po и ответил на вопросы аудитории.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"С каждым злодеянием россиян, о котором мы узнаем, исчезает желание и возможность вести с Россией переговоры о возможности выйти из войны дипломатическим путем", – сказал Зеленский в ответ на один из вопросов.

Зеленский рассказал студентам, что россияне уничтожают целые города, насилуют и пытают людей.

Он также коснулся темы украинцев, которые ищут временного убежища в Европе, и поблагодарил Францию за то, что она принимает таких людей.

"Страны ЕС не должны опасаться большой волны миграции", – сказал президент. Он считает, что неправильно называть таких людей "беженцами", поскольку они при первой возможности намерены вернуться в Украину.

Зеленский также указал на необходимость введения превентивных санкций против России в связи с угрозой применения ею ядерного оружия.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.