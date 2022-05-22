Подоляк: Украина не пойдет на перемирие до вывода российских войск

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Reuters заявил, что Украина не согласится на территориальные уступки России, потому что они не остановят войну. Любое перемирие Россия использует, чтобы подготовиться лучше и напасть на Украину снова, считает он.

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"Война не прекратится. Ее просто поставят на временную паузу. Через некоторое время, с усиленной интенсивностью, россияне начнут наращивать вооружение, живую силу и работать над своими ошибками, немного модернизируются, уволят многих генералов... И они начнут новое наступление, еще более кровавое и масштабное", – заявил Подоляк.

Он добавил, что Украина отвергает "очень странные" призывы к немедленному прекращению огня, если они не предполагают восстановление украинского контроля над временно оккупированными россиянами территориями. Мирный процесс возможен только после того, как Россия отведет свои войска.

"Было бы хорошо, если бы элиты Европы и США до конца поняли: нельзя оставлять Россию на полпути, иначе будут реваншистские настроения и еще больше жестокости. Они должны быть побеждены, должны потерпеть болезненное поражение, настолько болезненное, насколько это возможно", – заявил Подоляк.

19 мая стало известно, что итальянское правительство разработало "план мира в четыре этапа" и передало его на рассмотрение ООН и стран Большой семерки. Они предполагают:

→ прекращение огня и демилитаризацию линии фронта;

→ предоставление Украине перспективы быстрого вступления в ЕС и закрепления нейтрального статуса (вне НАТО), но с определенными гарантиями безопасности;

→ соглашение Украины и РФ для "разрешения разногласий" по международно признанным границам (прежде всего это о захваченных РФ Крыме и Донбассе);

→ многосторонний пакт о мире и безопасности в Европе, предусматривающий обеспечение контроля за вооружениями, прекращение зарождающихся конфликтов и "меры по укреплению взаимного доверия".

Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что Италия поделилась своим видением путей прекращения войны России против Украины. Эти предложения сейчас изучаются украинской стороной.

Андрей Водяный

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