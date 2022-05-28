Зеленский о возвращении Крыма: Если выйдем на границы 24 февраля, РФ пойдет на переговоры

Президент Владимир Зеленский считает, что Крым и оккупированные с 2014 года территории Донбасса нужно возвращать дипломатическим способом после выхода на границы по состоянию на 24 февраля 2022-го. Об этом он сказал в интервью нидерландскому каналу NOS.

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"Для меня победа – восстановление территориальной целостности, абсолютно всех территорий. Я не считаю, что военным путем мы можем восстановить полностью всю нашу территорию. Если мы решим идти таким путем, мы потеряем сотни тысяч людей", – заявил Зеленский.

По его словам, именно так сейчас действует РФ, теряя десятки тысяч своих военных. И чем дольше будет идти война, тем больше потерь будет у РФ, и дойдет уже до сотен тысяч, уверен президент.

"Да, каждый украинец хочет, чтобы и Донбасс, и Крым мы вернули военным путем. Я думаю, мы должны как минимум вернуться к 24 числу, с которого началось вторжение, и после этого мы можем говорить об отстаивании нашей территории путем дипломатии", – считает Зеленский.

Президент отметил, что Украина может воевать с РФ, но "точно не до последнего человека". Он также выразил уверенность, что если ВСУ освободят территории до состояния 24 февраля, то Россия сядет за стол переговоров

"Мы не готовы отдавать ни Крым, ни Донбасс РФ, и мы никогда их не признаем (российскими. – ред.)", – заявил президент.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что если после выхода ВСУ на линию разграничения по состоянию на 24 февраля на переговорах с Россией не будет решен вопрос освобождения Крыма и Донбасса, Украина будет освобождать их военным путем.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что до конца года ВСУ должны зайти в Крым.

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Оксана Житнюк

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