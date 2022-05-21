Если Россия не пойдет на переговоры по Крыму и Донбассу, будем забирать силой – Арестович

В случае, если после выхода ВСУ на линию разграничения по состоянию на 24 февраля на переговорах с Россией не будет решен вопрос освобождения Крыма и Донбасса, Украина будет освобождать их военным путем. Об этом в эфире канала "Фейгин Live" заявил советник главы ОП Алексей Арестович.

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Сегодня в интервью, которые было показано в эфире телемарафона, президент Владимир Зеленский сказал, что считал бы победой выход ВСУ "без лишних потерь" на линию разграничения по состоянию до 24 февраля и хотел бы, чтобы "ума у России оказалось достаточно", чтобы договориться об остальном в ходе переговоров.

Арестович повторил этот тезис и добавил: "Но если переговоры провалятся или на них не пойдут, мы будем забирать Крым и Донбасс тоже военным путем. Хотя это потребует многих жертв среди украинцев".

Он отметил, что когда президент обозначает политическую позицию, "она всесторонне подготовлена разведывательным сообществом Украины, партнерами". "Если он это говорит, значит он понимает, что есть такая возможность", – сказал Арестович.

По его словам, Россия не понимает, что в течение месяца-полутора Украина выйдет на пик своей боевой готовности. Вооружение поставляет Запад, "за мобилизацию можно не волноваться, там все в порядке", сказал Арестович, добавив, что повестки будут приходить представителям отдельных специальностей, но не массово.

Зеленский сегодня сказал, что Украину в данный момент защищают 700 000 бойцов.

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Вадим Ребрина

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