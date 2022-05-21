UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский о переговорах с Путиным: повестка не изменится – деоккупация, обмен, мир

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2022, 14:10
Зеленский о переговорах с Путиным: повестка не изменится – деоккупация, обмен, мир - Фото
Владимир Зеленский (Фото - скриншот из видеотрансляции)

Переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, когда бы они ни состоялись, должны решить три основных вопроса – деоккупация всей территории Украины, обмен пленными, заключение мира. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в эфире общенационального телемарафона

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отвечая на вопрос, есть ли сейчас смысл в проведении его прямых переговоров с Путиным, Зеленский сказал, что ключевые темы таких переговоров пока остаются неизменными – это деоккупация и уход российских войск со всей территории Украины, согласование условий обмена всеми пленными и итоговое заключение мира.  

При этом президент подчеркнул, что представления о возможных обстоятельствах и деталях таких гипотетических переговоров меняются со временем, и решение многих вопросов, которые были актуальны еще не так давно, сейчас уже не представляет для Украины интереса, так как военная ситуация с тех пор существенно изменилась. 

В том же интервью Зеленский сказал, что Украина победит в войне на поле боя, но окончание войны будет оформлено дипломатически, поскольку есть вопросы, которые можно решить только за столом переговоров.

Он также сказал, что считал бы победой выход ВСУ "без лишних потерь" на линию разграничения по состоянию до 24 февраля, что хотел бы, чтобы ума у России оказалось достаточно, чтобы договориться об остальном в ходе перговоров.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский владимир путин переговоры вторжение россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 