Зеленский о переговорах с Путиным: повестка не изменится – деоккупация, обмен, мир

Переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, когда бы они ни состоялись, должны решить три основных вопроса – деоккупация всей территории Украины, обмен пленными, заключение мира. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в эфире общенационального телемарафона.

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Отвечая на вопрос, есть ли сейчас смысл в проведении его прямых переговоров с Путиным, Зеленский сказал, что ключевые темы таких переговоров пока остаются неизменными – это деоккупация и уход российских войск со всей территории Украины, согласование условий обмена всеми пленными и итоговое заключение мира.

При этом президент подчеркнул, что представления о возможных обстоятельствах и деталях таких гипотетических переговоров меняются со временем, и решение многих вопросов, которые были актуальны еще не так давно, сейчас уже не представляет для Украины интереса, так как военная ситуация с тех пор существенно изменилась.

В том же интервью Зеленский сказал, что Украина победит в войне на поле боя, но окончание войны будет оформлено дипломатически, поскольку есть вопросы, которые можно решить только за столом переговоров.

Он также сказал, что считал бы победой выход ВСУ "без лишних потерь" на линию разграничения по состоянию до 24 февраля, что хотел бы, чтобы ума у России оказалось достаточно, чтобы договориться об остальном в ходе перговоров.

Сергей Бережной

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