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Зеленский: Победа будет кровавой, на поле боя. Но конец войны будет дипломатическим

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2022, 11:15
Зеленский: Победа будет кровавой, на поле боя. Но конец войны будет дипломатическим - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба ОП)

Украина победит в войне на поле боя, но окончание войны будет оформлено дипломатически, поскольку есть вопросы, которые можно решить только за столом переговоров. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в эфире национального телемарафона.

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Зеленский сказал, что с первого дня уверен в украинской победе. По его словам, не Украина начинала эту войну, но ей заканчивать.

Президент отметил: сначала он думал, что конфликт можно закончить диалогом, у которого есть срок, в котором "можно найти ответы на много вопросов и решений с российской стороной".

"Сейчас я понимаю, что окончание – именно окончание – будет дипломатическим… Победа будет очень сложной. Она будет кровавой, она точно будет в бою. Но окончание точно будет в дипломатии. Я уверен в этом. Потому что есть некоторые вещи, которые кроме как за столом переговоров мы не сможем завершить", – сказал он.

Он объяснил, что Украина хочет вернуть все, а Россия не хочет возвращать ничего.

"Поэтому все равно концовка будет такой", – сказал Зеленский.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский война победа
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