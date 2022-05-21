Зеленский: Выход на линии до 24 февраля будет победой. Потом должны быть переговоры

Президент Владимир Зеленский будет считать победой Украины выход на линии, которые были до полномасштабного вторжения России, "без лишних потерь". Об этом он сказал в интервью в национальном телемарафоне.

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Зеленский отметил, что для него важно сохранить как можно больше жизней военных. По его словам, есть земля, куда россияне зашли и оккупировали, а есть земля, "где они уже вкапывались, где они глубоко".

"Считаю, что без лишних потерь выйти на линию, которая была до 24-го числа, для нашей страны на сегодня – это победа. Да, не до конца вернули территории, не все так просто. Но мы должны смотреть на цену этой войны и цену каждой деоккупации. Все равно все вернется. Это уже точно. Абсолютно", – сказал Зеленский.

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Президент считает, что Украине удалось сломать хребет одной из самых больших армий мира – и РФ не встанет на ноги в ближайшие несколько лет.

"Все это дорого, очень дорого – я о людях. Поэтому выход на эту временную линию разграничения будет победой. Это будет говорить, что они нас не захватили и мы отстояли нашу землю. И тогда мы перейдем ко второй части. Я бы хотел, чтобы ума у этой страны (РФ. – Прим. ред.) было достаточно, чтобы вторую часть мы проговорили за столом переговоров. И чтобы результатом этого разговора стала справедливость", – сказал Зеленский.

При этом он отметил, что справедливым результатом будет, когда Украина "все вернет".

18 мая глава МИД Дмитрий Кулеба назвал четыре элемента победы Украины, они включают возвращение Крыма и Донбасса.

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Марк Сировой

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