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Зеленский: Выход на линии до 24 февраля будет победой. Потом должны быть переговоры

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2022, 12:11
Зеленский: Выход на линии до 24 февраля будет победой. Потом должны быть переговоры - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео ОП)

Президент Владимир Зеленский будет считать победой Украины выход на линии, которые были до полномасштабного вторжения России, "без лишних потерь". Об этом он сказал в интервью в национальном телемарафоне.

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Зеленский отметил, что для него важно сохранить как можно больше жизней военных. По его словам, есть земля, куда россияне зашли и оккупировали, а есть земля, "где они уже вкапывались, где они глубоко".

"Считаю, что без лишних потерь выйти на линию, которая была до 24-го числа, для нашей страны на сегодня – это победа. Да, не до конца вернули территории, не все так просто. Но мы должны смотреть на цену этой войны и цену каждой деоккупации. Все равно все вернется. Это уже точно. Абсолютно", – сказал Зеленский.

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Президент считает, что Украине удалось сломать хребет одной из самых больших армий мира – и РФ не встанет на ноги в ближайшие несколько лет.

"Все это дорого, очень дорого – я о людях. Поэтому выход на эту временную линию разграничения будет победой. Это будет говорить, что они нас не захватили и мы отстояли нашу землю. И тогда мы перейдем ко второй части. Я бы хотел, чтобы ума у этой страны (РФ. – Прим. ред.) было достаточно, чтобы вторую часть мы проговорили за столом переговоров. И чтобы результатом этого разговора стала справедливость", – сказал Зеленский.

При этом он отметил, что справедливым результатом будет, когда Украина "все вернет".

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский война переговоры победа
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