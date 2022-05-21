Перед началом российского вторжения армия Украины насчитывала от 250 000 до 260 000 человек, а сейчас личный состав ВСУ – уже 700 000 человек, сказал президент Владимир Зеленский в эфире общенационального телемарафона.

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Отвечая на вопрос: как получилось, что россияне в феврале так быстро подошли к Киеву, хотя вторжение было ожидаемым, Зеленский сказал, что Украина не могла имевшейся в тот момент армией закрыть всю границу, вдоль которой были сосредоточены российские силы.

Президент пояснил, что в тот момент личный состав ВСУ насчитывал 250 000-260 000 человек, из них боевой состав – 120 000. Указ об увеличении армии еще на 100 000 человек был к тому времени подписан, но его только предстояло выполнить.

"Но даже 360 000 человек не смогли бы остановить их (на границе)", – сказал Зеленский.

Он сказал, что сейчас в рядах ВСУ – 700 000 человек.

"То, что вы видите сейчас – это результат работы 700 тысяч человек, и это минимум, чтобы защищать такую территорию", – подчеркнул Зеленский.

Президент также напомнил, что аналитики, которые оценивали соотношение сил вторжения и ВСУ, считали неизбежным, что войска России дойдут до Киева за два дня, и что принимать решения приходилось исходя из самых пессимистичных оценок.

Ранее в этом интервью Зеленский сказал, что Украина победит в войне на поле боя, но окончание войны будет оформлено дипломатически, поскольку есть вопросы, которые можно решить только за столом переговоров.

Сергей Бережной

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