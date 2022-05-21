UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: С армией в 260 000 мы не остановили бы русских на границе, сейчас воюют 700 000 видео

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2022, 12:38
Владимир Зеленский (Фото - скриншот из видеотрансляции)
Офицеры РФ начали расстреливать своих солдат, чтобы "поднять" их воевать: перехват СБУ
Офицеры РФ начали расстреливать своих солдат, чтобы "поднять" их воевать: перехват СБУ
Арестович: Оккупанты пробиваются на правобережье в Херсонской области – их бьют
Арестович: Оккупанты пробиваются на правобережье в Херсонской области – их бьют

Перед началом российского вторжения армия Украины насчитывала от 250 000 до 260 000 человек, а сейчас личный состав ВСУ – уже 700 000 человек, сказал президент Владимир Зеленский в эфире общенационального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отвечая на вопрос: как получилось, что россияне в феврале так быстро подошли к Киеву, хотя вторжение было ожидаемым, Зеленский сказал, что Украина не могла имевшейся в тот момент армией закрыть всю границу, вдоль которой были сосредоточены российские силы.  

Президент пояснил, что в тот момент личный состав ВСУ насчитывал 250 000-260 000 человек, из них боевой состав – 120 000. Указ об увеличении армии еще на 100 000 человек был к тому времени подписан, но его только предстояло выполнить. 

"Но даже 360 000 человек не смогли бы остановить их (на границе)", – сказал Зеленский. 

Он сказал, что сейчас в рядах ВСУ – 700 000 человек. 

"То, что вы видите сейчас – это результат работы 700 тысяч человек, и это минимум, чтобы защищать такую территорию", – подчеркнул Зеленский.

Президент также напомнил, что аналитики, которые оценивали соотношение сил вторжения и ВСУ, считали неизбежным, что войска России дойдут до Киева за два дня, и что принимать решения приходилось исходя из самых пессимистичных оценок.

Ранее в этом интервью Зеленский сказал, что Украина победит в войне на поле боя, но окончание войны будет оформлено дипломатически, поскольку есть вопросы, которые можно решить только за столом переговоров.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский ВСУ личный состав вторжение россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 