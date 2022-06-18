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Какие страны много обещали, но пока "мало" помогли Украине оружием и деньгами: инфографика

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18.06.2022, 11:37
Какие страны много обещали, но пока
В координационном центре помощи ВСУ (фото — US European Command, Christina Judd)

В последние недели многие правительства взяли на себя новые обязательства по поддержке Украины, в том числе по тяжелым вооружениям и деньгам, но пока наблюдается серьезное расхождение между обещанной и реально оказанной помощью. Об этом говорится в сообщении Института мировой экономики (IfW) в Киле.

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Аналитики подчеркнули, что объем обещанной военной помощи "заметно увеличился": США и Германия пообещали значительно больше, чем поставили, хотя в абсолютном выражении США уже поставили оружия примерно в 10 раз больше Германии.

В отчете говорится, что Польша и Великобритания пообещали и поставили Украине значительно больше оружейной помощи, чем ФРГ. Более того, Канада и Норвегия взяли на себя немного меньшие обязательства, но также сделали гораздо больше, чем официальный Берлин.

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"Данные показывают, что Германия сделала большие заявления, но мало фактических поставок. В отличие от многих других, она еще не отправила тяжелое вооружение, и только треть обещанной военной помощи фактически прибыла в Украину. Это помогает объяснить срочные обращения украинского правительства к правительству Германии", – написал Кристоф Требеш, директор IfW по исследованиям.

Наибольшее (пока еще) расхождение между обещанной и доставленной помощью – у Греции, Германии и (где-то 50/50) США:

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Объем финансовой помощи значительно увеличился с середины мая, особенно со стороны институтов ЕС.

На 7 июня Украине было обещано более 30 млрд евро, но фактически с февраля было освоено лишь около 6 млрд. По оценкам МВФ, Украине нужно около 5 млрд евро внешних вливаний ежемесячно, то есть на июнь должно было быть уже 15 млрд евро.

С 24 января по 7 июня США оказали Украине наибольшую военную и гуманитарную помощь – больше, чем суммарно ЕС и все остальные страны вместе взятые. "Перекос" в сторону финансовой помощи в ущерб военной прослеживается в действиях ЕС, а также Японии, Франции, Португалии и частично Италии.

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Требеш отметил, что еще одна проблема состоит в том, что ЕС дает деньги в основном в виде кредитов, что увеличивает большое долговое бремя Украины. США преимущественно выделяют безвозмездные гранты.

Лидером через призму соотношения помощи и ВВП страны-донора все еще является Эстония. Сопоставимый показатель у Латвии, далее идут Польша и Литва.

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Мировые экономические гиганты США, Франция, Великобритания по этому показателю занимают 9-е, 10-е и 11-е места соответственно. Германия – на 13-м.

"Поддержка, мобилизованная Украине со стороны ЕС и его государств-членов, все еще относительно невелика, учитывая, что поставлено на карту в этом кризисе. В ответ на войну почти все страны ЕС до сих пор мобилизовали больше средств на приоритеты внутренних расходов, а не на Украину", – подытожил Требеш.

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Евгений Пилипенко
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Великобритания Германия война польша франция литва поддержка Латвия италия инфографика эстония португалия военная помощь союзники обещания IfW Ukraine Support Tracker
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