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"Оно прибудет вовремя". Шольц уверен, что немецкое оружие поможет ВСУ в битве за Донбасс

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 06:40
Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Германский канцлер Олаф Шольц уверен, что немецкое тяжелое вооружение для Украины будет доставлено на фронт "вовремя". Об этом он сказал dpa.

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Его критикуют за темпы поставок оружия, в частности тяжелых вооружений, которых пока нет от ФРГ. На вопрос, прибудет ли оно "вовремя", чтобы помочь переломить ход битвы за Донбасс, Шольц ответил: "Оно прибудет вовремя".

"Конкретные вещи, которые мы можем поставить сейчас, будут поставлены только после обучения… без обучения нельзя использовать это оружие. Мы также поставим противоракетную систему, которая способна спасти Одессу или Киев", – сказал он.

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Шольц также указал, что есть очередь получателей немецкого оружия, и ее меняют ради Украины: "Уже есть длинный список клиентов, которые ждут эти вооружения через два и три года. Сейчас там работают над тем, чтобы это произошло".

Он добавил, что Германия вместе с Великобританией и США решили, что поставят реактивные системы залпового огня. Таких установок РСЗО от Берлина обещано три единицы.

  • Украина неоднократно призывала к отправке немецких танков и боевых самолетов, но Берлин против, как и Париж. Французский президент Эмманюэль Макрон вчера подтвердил, что между членами НАТО есть договоренность не снабжать Украину такими вооружениями.
  • После визита в Киев 16 июня Шольц заявил, что нужно продолжать напрямую говорить с диктатором РФ Владимиром Путиным

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Евгений Пилипенко
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Германия Донбасс оружие вооружение военная помощь олаф шольц
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