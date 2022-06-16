Штурмовые самолеты и танки Украине решено не поставлять, Зеленский в курсе – Макрон

Среди стран НАТО существует "почти официальная" договоренность не поставлять Украине определенные виды наступательных вооружений. Это подтвердил сегодня на встрече с журналистами президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает НВ.

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Во время встречи с украинскими журналистами Макрону был задан вопрос, существует ли негласная договоренность об ограничениях на поставки Украине современных танков.

В ответ президент Франции сказал, что "это почти официальная позиция партнеров по НАТО, – мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией".

Именно поэтому, подчеркнул он, существует договоренность не поставлять Украине отдельные наступательные вооружения, вроде штурмовых самолетов и танков.

Макрон также сказал, что "президент Зеленский осведомлен" об этом ограничении.

Президент Франции также напомнил, что его страна поставляет Украине боеприпасы и бронетехнику, включая САУ Caesar, и что по просьбе Зеленского ВСУ вскоре дополнительно получат еще шесть таких установок.

Сегодня Макрон заявил, что "общая цель Европы – победа Украины в войне, которую развязала против нее Россия".

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Сергей Бережной

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