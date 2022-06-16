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Макрон назвал в Киеве "общую цель" Европы: Мы рядом с вами до победы, другой цели нет

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2022, 17:33
Макрон назвал в Киеве
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Общая цель Европы – победа Украины в войне, которую развязала против нее Россия. Об этом французский президент Эмманюэль Макрон заявил на пресс-конференции в Киеве, куда приехал впервые с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. 

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Он подчеркнул, что Франция "никогда не примет" то, что Россия делает в Украине.

"Мы стоим плечом к плечу с Украиной на защите ее суверенитета и территориальной целостности, а также вашей свободы. Это наша цель. Другой цели у нас нет. И мы достигнем этой цели", – сказал французский лидер.

Он добавил, что в Украине решается судьба не только ее, но и европейской безопасности. Поэтому, сказал Макрон, его с коллегами по визиту послание украинскому народу – "Европа рядом с вами до победы. И лицо этой победы – свободная и независимая, мирная и спокойная Украина".

Он пообещал, что "будет интенсифицирована" помощь Украине от ЕС и стран-членов: больше САУ Caesar от Парижа в том числе.

Французский лидер выразил "братский привет народов Европы свободному и суверенному народу. Европа выбрала свою сторону".

"Вы можете рассчитывать на братство Европы", – заключил он.

Читайте колонку: Драги, Шольц и Макрон вместе в украинском поезде. Но украинцы все равно не довольны

14 июня на встрече с французским военнослужащим в Румынии Макрон сказал, что "именно на восточном фронте мы должны защищать Европу, и никто не знает, что нам принесут следующие недели и месяцы", но "мы сделаем все, чтобы остановить войну России, помочь украинцам и их армии, и продолжить переговоры".

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Евгений Пилипенко
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