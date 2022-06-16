UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Во Франции поддержали предоставление Украине кандидата на вступление в ЕС

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2022, 12:27
Во Франции поддержали предоставление Украине кандидата на вступление в ЕС - Фото
Клеман Бон (фото - ЕРА)

Министр-делегат по делам Европы в МИД Франции Клеман Бон поддержал предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Об этом он заявил в эфире France Info, передает BFM TV.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы должны начать переговоры и дать статус кандидата Киеву", — призывал Бон.

Бон отметил, что "стране, которая сегодня воюет, а завтра должна будет восстанавливаться" необходимо дать сигнал поддержки.

Читайте также: Кулеба о вступлении в ЕС: Это суперзаруба, и мы обязаны выиграть этот бой

Мария Макуха
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
евросоюз франция евроинтеграция клеман бон
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 