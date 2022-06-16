Во Франции поддержали предоставление Украине кандидата на вступление в ЕС
16.06.2022, 12:27
Клеман Бон (фото - ЕРА)
Министр-делегат по делам Европы в МИД Франции Клеман Бон поддержал предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Об этом он заявил в эфире France Info, передает BFM TV.
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"Мы должны начать переговоры и дать статус кандидата Киеву", — призывал Бон.
Бон отметил, что "стране, которая сегодня воюет, а завтра должна будет восстанавливаться" необходимо дать сигнал поддержки.
- 16 июня канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину.
- Правительство Франции считает, что Украина сможет вступить в Европейский Союз не ранее чем через 15-20 лет.
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