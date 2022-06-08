Кулеба о вступлении в ЕС: Это супер-заруба, и мы обязаны выиграть этот бой

Украина не примет никакие "суррогатные версии" или "альтернативные варианты" членства в Евросоюзе, которые возникают в обсуждениях на Западе при обсуждении вступления Украины в ЕС. Об этом сказал на видеобрифинге глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Присвоение в конце июня Украине статуса страны-кандидата на членство в Европейский Союз министр назвал одним из главных сегодняшних приоритетов.

"Это просто супер-заруба, и президент поставил всей дипломатической команде задачу выиграть этот бой", – сказал он.

Кулеба подчеркнул, что Украина не будет рассматривать никакие альтернативы присвоения ей статуса кандидата в члены Евросоюза, какими бы эти альтернативы ни были.

"Нам нужен статус кандидата на членство в ЕС. Не "кандидата в кандидаты", не "потенциального кандидата", ни любой другой суррогат", – сказал министр.

"Мы простые и скромные люди, которых устроит простой и стандартный статус кандидата в члены Евросоюза", – подчеркнул он.

Он дал понять, что Украине не интересны политические манипуляции или процесс ради процесса, поскольку ей нужен не процесс, а его результат.

"Мы давно играем в эту игру и знаем, как все работает", – сказал Кулеба.

Министр отметил, что Украина заслуживает право стать членом Евросоюза и отвечает критериям статуса кандидата, и это мнение не только власти, его разделяет и гражданское общество.

Он напомнил, что более 200 общественных организаций подписали обращение, в котором ходатайствовали о присвоении Украине статуса страны-кандидата. По словам Кулебы, это самое большое в истории число организаций, которые объединились для такой адвокационной кампании.

Совет Европы на заседании 23-24 июня проведет дискуссию о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в Евросоюз.

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Сергей Бережной

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