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Зеленский: "Россия готова убивать и терять людей, чтобы мы перестали быть собой" – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 13:06
Владимир Зеленский (Фото - скриншот из видеотрансляции)
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Президент Владимир Зеленский сегодня обратился к парламенту Люксембурга.

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Зеленский поблагодарил народ и политиков Люксембурга за поддержку Украины в борьбе с агрессией России и высказался в пользу расширения санкций для того, чтобы заставить Россию прекратить войну.

Зеленский также подчеркнул, что "никто не сможет остаться в стороне и не пострадать, когда в мире происходит катастрофа такого масштаба, какую развязал Кремль".

Он сказал, что вторжение России в Украину напоминает времена Второй мировой войны, когда агрессия нацистов поставила под угрозу жизнь целых народов.

Зеленский также считает, что "Украина де-факто уже стала частью Евросоюза", так как сотрудничает с ЕС практически на всех уровнях в масштабах, соответствующих полноправному членству.

"Как можно доказать это лучше, чем тем, что мы защищаем друг друга?" – сказал он.

  • 27 мая Зеленский в видеообращении сказал, что войну можно было бы остановить, если бы мир надавил на РФ, вместо того, чтобы заигрывать с ней.
Сергей Бережной
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Владимир Зеленский люксембург
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