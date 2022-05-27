Президент Владимир Зеленский записал видеообращение в восьмую годовщину "временного закрытия" Донецкого аэропорта. Он уверен, что тогдашние события можно было предотвратить, если бы мир надавил на РФ, а также раскритиковал ЕС за сегодняшнее промедление в вопросе шестого пакета санкций.

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"Ровно восемь лет назад, 26 мая, прекратил работу Донецкий аэропорт... В тот день, пожалуй, никто вообще не предвидел, как будут развиваться события на Донбассе в эти годы. А потом – и по всей Украине после полномасштабного вторжения. Никто не предполагал, насколько и как затянется слово "временно" в этом объявлении об остановке аэропорта", – сказал Зеленский.

Он заявил, что катастрофическое развертывание событий все же можно было бы остановить, если бы мир отнесся к ситуации в Украине как к своей ситуации, и если бы сильные мира не заигрывали с Россией, а реально надавили ради прекращения войны.

Сейчас же, подчеркнул Зеленский, ЕС уже много недель подряд пытается согласовать шестой пакет санкций против России, а РФ тем временем и дальше получает от европейцев почти по 1 млрд евро в день за поставку энергоресурсов.

"Конечно, я благодарен нашим друзьям, которые продвигают новые санкции. Но откуда взялось столько могущества у блокирующих шестой пакет? Почему им до сих пор позволено иметь столько могущества, в том числе и во внутриевропейских процедурах?" – сказал Зеленский.

Он также констатировал, что мир не решается заблокировать российскую банковскую систему – все банки без исключения, чтобы лишить РФ возможности финансировать не только войну, но и политику создания расколов и кризисов в мире.

"Сколько времени мы боремся, чтобы Украине предоставили все оружие, которое необходимо, чтобы изменить характер боев и начать двигаться быстрее и увереннее к изгнанию оккупантов. Все оружие, включая MLRS. С системами, которые реально необходимы, чтобы остановить эту агрессию. Мы уверены, что благодаря нашим усилиям мы все же будем услышаны", – сказал Зеленский.

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Оксана Житнюк

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