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"Как-то не так видят мир". Зеленский раскритиковал позицию Венгрии по нефтяному эмбарго

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2022, 11:25
Владимир Зеленский (фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский раскритиковал Венгрию за нежелание вводить эмбарго на поставки в Европейский Союз российской нефти. Об этом он заявил на украинском завтраке в Давосе.

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Зеленский считает, что сейчас нет ни единства в ЕС по будущему Украины, ни крепкого объединенного Запада. По его словам, с санкциями – та же ситуация.

"Мы дошли до шестого пакета санкций, эмбарго нефти. Все говорят: за это время Россия заработает $200 млрд. За такие суммы можно покупать любое оружие. Введен ли шестой пакет? Нет. Почему? Венгрии что-то не подходит, что-то с нефтью не то, как-то не так они видят мир", – сказал президент.

По его словам, Венгрии доносят: в Украине гибнут люди, умирают дети, приезжают 18-летние российские солдаты и пытают младенцев.

"Им об этом рассказывают. Они говорят: все понятно, так а что с нефтью делать, где нам брать деньги?" – подытожил Зеленский.   

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский санкции нефть Венгрия эмбарго
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