Эмбарго на российскую нефть. ЕС может достичь прорыва в течение нескольких дней – Германия

Европейский Союз может достичь прорыва по запрету на импорт российской нефти уже в течение нескольких дней. Об этом заявил вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью ZDF.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Министр экономики ФРГ отметил, что государства-члены ЕС по-разному зависят от российских источников энергии, но заявил, нефтяное эмбарго вполне достижимо.

"Думаю, в течение нескольких дней мы добьемся прорыва", – сказал Хабек.

18 мая ЕС представил план полного отказа от российских энергоресурсов, но по-прежнему не может согласовать нефтяное эмбарго: этому публично противится Венгрия и несколько других стран.

Читайте также: Европа ежедневно продолжает давать России €1 млрд за нефть и газ. Делайте выводы – Подоляк

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.