UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Эмбарго на российскую нефть. ЕС может достичь прорыва в течение нескольких дней – Германия

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2022, 03:34
Эмбарго на российскую нефть. ЕС может достичь прорыва в течение нескольких дней – Германия - Фото
Роберт Хабек (Фото: EPA-EFE/LAURENT GILLIERON)

Европейский Союз может достичь прорыва по запрету на импорт российской нефти уже в течение нескольких дней. Об этом заявил вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью ZDF.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Министр экономики ФРГ отметил, что государства-члены ЕС по-разному зависят от российских источников энергии, но заявил, нефтяное эмбарго вполне достижимо.

"Думаю, в течение нескольких дней мы добьемся прорыва", – сказал Хабек.

Читайте также: Европа ежедневно продолжает давать России €1 млрд за нефть и газ. Делайте выводы – Подоляк

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
роберт хабек эмбарго нефть Германия нефтяное эмбарго
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 