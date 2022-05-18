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Евросоюз об эмбарго на российскую нефть: Пока не можем принять решение по этому поводу

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2022, 18:53
Евросоюз об эмбарго на российскую нефть: Пока не можем принять решение по этому поводу - Фото
Паоло Джентилони (фото - ЕРА)

Страны Евросоюза еще не согласовали эмбарго на импорт нефти из России. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на брифинге с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

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Новый – шестой – пакет санкций ЕС против РФ обсуждается руководством блока уже несколько недель. Основу этого пакета, эмбарго на российскую нефть, подрывает позиция Венгрии, которая требует от ЕС около $18 млрд возмещения экономических потерь за эмбарго.

"В данный момент мы [пока] не можем принять решение по этому поводу", – сказал он.

В то же время, отметил Джентилони, "должны признать, что влияние этого объявления на цены на энергоносители не было огромным".

"Посмотрим. Уверен, дискуссии на тему продолжатся завтра и послезавтра", – добавил он.

  • Великобритания рассматривает "зеленую" торговлю как шанс покончить с зависимостью мира от российских энергоресурсов и "депутинизировать" мировую экономику.

Читайте также: ЕС представил план полного отказа от российских энергоресурсов

Евгений Пилипенко
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