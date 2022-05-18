Евросоюз об эмбарго на российскую нефть: Пока не можем принять решение по этому поводу
Страны Евросоюза еще не согласовали эмбарго на импорт нефти из России. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на брифинге с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.
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Новый – шестой – пакет санкций ЕС против РФ обсуждается руководством блока уже несколько недель. Основу этого пакета, эмбарго на российскую нефть, подрывает позиция Венгрии, которая требует от ЕС около $18 млрд возмещения экономических потерь за эмбарго.
"В данный момент мы [пока] не можем принять решение по этому поводу", – сказал он.
В то же время, отметил Джентилони, "должны признать, что влияние этого объявления на цены на энергоносители не было огромным".
"Посмотрим. Уверен, дискуссии на тему продолжатся завтра и послезавтра", – добавил он.
- Великобритания рассматривает "зеленую" торговлю как шанс покончить с зависимостью мира от российских энергоресурсов и "депутинизировать" мировую экономику.
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