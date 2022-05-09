UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Венгрия не будет голосовать за нефтяное эмбарго против России – Сийярто

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 18:41
Венгрия не будет голосовать за нефтяное эмбарго против России – Сийярто - Фото
Петер Сийярто (Фото - EPA)

Венгрия отказывается голосовать на инициативу Еврокомиссии о санкциях против России, которые включают нефтяное эмбарго, поскольку это может оказать влияние на систему энергоснабжения страны. Об этом завил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Венгрия не будет голосовать за инициативу Еврокомиссии по санкциям против России, поскольку она создает проблему для Венгрии и не содержит предложения по ее решению", – заявил он.

По словам Сийярто, Венгрия поддержала пять пакетов антироссийских санкций, но нарушение поставок нефти и газа угрожает стабильности энергобезопасности страны.

Министр добавил, что структура энергоснабжения каждой страны отличается, поэтому некоторые страны Евросоюза могут поддержать нефтяное эмбарго против России.

  • Начиная с февраля 2022 года, Евросоюз принял уже пять пакетов санкций против физических лиц, организаций, финансового сектора и энергетики России в ответ на ее агрессию против Украины. Последний из них – в начале апреля.
  • Венгрия продолжает блокировать введение новых санкций Евросоюза против России, предусматривающих постепенный запрет на импорт нефти.

Читайте также: Лечение бойцов и восстановление. Сийярто рассказал, как Венгрия будет помогать Украине

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции Петер Сийярто эмбарго на нефть
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 