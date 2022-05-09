Венгрия не будет голосовать за нефтяное эмбарго против России – Сийярто

Венгрия отказывается голосовать на инициативу Еврокомиссии о санкциях против России, которые включают нефтяное эмбарго, поскольку это может оказать влияние на систему энергоснабжения страны. Об этом завил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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"Венгрия не будет голосовать за инициативу Еврокомиссии по санкциям против России, поскольку она создает проблему для Венгрии и не содержит предложения по ее решению", – заявил он.

По словам Сийярто, Венгрия поддержала пять пакетов антироссийских санкций, но нарушение поставок нефти и газа угрожает стабильности энергобезопасности страны.

Министр добавил, что структура энергоснабжения каждой страны отличается, поэтому некоторые страны Евросоюза могут поддержать нефтяное эмбарго против России.

Начиная с февраля 2022 года, Евросоюз принял уже пять пакетов санкций против физических лиц, организаций, финансового сектора и энергетики России в ответ на ее агрессию против Украины. Последний из них – в начале апреля.

Венгрия продолжает блокировать введение новых санкций Евросоюза против России, предусматривающих постепенный запрет на импорт нефти.

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Яна Катасонова

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