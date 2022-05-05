Лечение бойцов и восстановление. Сийярто рассказал, как Венгрия будет помогать Украине
Венгрия поддерживает Украину и готова ей помогать. Об этом на международной донорской конференции в четверг сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
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"Я хочу повторить здесь, чтобы все поняли: Венгрия поддерживает Украину и суверенитет Украины. Мы умеем отличать, кто напал и на кого напали. Мы осуждаем военную агрессию Российской Федерации против Украины и серьезные нарушения прав человека. И призываем к немедленному расследованию всех возможных военных преступлений", – сказал венгерский министр.
Он заявил, что Венгрия готова принять участие в восстановлении школ и больниц в Киевской области или в любом другом регионе Украины.
Также Венгрия может предоставить вынужденным переселенцам мобильные дома для временного проживания, а молодежи – 1000 стипендий для обучения в венгерских вузах.
Кроме того, Венгрия готова лечить раненых украинских бойцов без ограничений в количестве, а также 140 детей.
- Донорская конференция для Украины, состоявшаяся 5 мая в Варшаве, собрала $6,5 млрд.
- 2 мая 2022 года секретарь СНБО Данилов бездоказательно заявил, что российский диктатор Путин якобы предупредил Венгрию о нападении на Украину, и Будапешт "считал, что сможет забрать часть своей территории".
- Премьер Венгрии Орбан известен теплыми отношениями с Путиным. Несмотря на то что он подписался под санкциями ЕС против РФ, Орбан отказывается не только поставлять Украине оружие для обороны от вторжения, но и пропускать его по венгерской территории.
- Ранее Зеленский говорил, что Орбан "может продолжать заигрывать с Россией, но долго это не будет".
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