Лечение бойцов и восстановление. Сийярто рассказал, как Венгрия будет помогать Украине

Венгрия поддерживает Украину и готова ей помогать. Об этом на международной донорской конференции в четверг сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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"Я хочу повторить здесь, чтобы все поняли: Венгрия поддерживает Украину и суверенитет Украины. Мы умеем отличать, кто напал и на кого напали. Мы осуждаем военную агрессию Российской Федерации против Украины и серьезные нарушения прав человека. И призываем к немедленному расследованию всех возможных военных преступлений", – сказал венгерский министр.

Он заявил, что Венгрия готова принять участие в восстановлении школ и больниц в Киевской области или в любом другом регионе Украины.

Также Венгрия может предоставить вынужденным переселенцам мобильные дома для временного проживания, а молодежи – 1000 стипендий для обучения в венгерских вузах.

Кроме того, Венгрия готова лечить раненых украинских бойцов без ограничений в количестве, а также 140 детей.

Донорская конференция для Украины, состоявшаяся 5 мая в Варшаве, собрала $6,5 млрд.

Андрей Водяный

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