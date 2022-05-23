Европа ежедневно продолжает давать России €1 млрд за нефть и газ. Делайте выводы – Подоляк

Страны Европы продолжают покупать у страны-оккупанта России энергоносители на сумму примерно один миллиард евро в день. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Несмотря на то, что завершается уже третий месяц полномасштабного вторжения России в Украину, страны ЕС продолжают отправлять в Москву "миллиард евро в день" за нефть и газ, отметил он.

"Россияне продолжают убивать детей, насиловать женщин и разрушать города. Украинцы продолжают защищать европейские границы и демократическую цивилизацию. Делайте выводы", – резюмировал Подоляк.

18 мая ЕС представил план полного отказа от российских энергоресурсов. ЕС по-прежнему не может согласовать нефтяное эмбарго: этому публично противится Венгрия и несколько других стран.

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Евгений Пилипенко

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