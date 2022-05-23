Оккупанты насилуют детей в Херсонской области, даже младенцев – Денисова
Россия использует сексуальное насилие как тактику ведения войны, систематически, повсеместно и с поразительной жестокостью, написала омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Она сообщила, что за последние сутки на телефонную линию психологической помощи уполномоченного обратились жители Александровки Херсонской области, которые разрешили публикацию информации о фактах сексуального насилия.
Далее цитируем.
"Две девочки 12 и 15 лет изнасилованы рашистами.
Девочка 6 месяцев, россияне изнасиловали чайной ложкой.
Двое мальчиков-близнецов двухлетнего возраста вместе с мамой были дома. Ворвались 5 рашистов, один держал мать, остальные по двое насиловали малышей орально и анально. Дети погибли от полученных разрывов и кровопотери.
Трехлетнего мальчика на глазах у матери изнасиловали два рашиста, от полученных травм ребенок скончался", – написала Денисова.
Она отметила, что изнасилование как военное преступление является тяжким преступлением, а также одной из составляющих геноцида.
Денисова попросила заместителя генерального секретаря ООН Прамиллу Паттен в рамках своего мандата инициировать проведение соответствующими органами РФ расследование этих фактов и привлечение к ответственности виновных лиц, а также принятие мер по предупреждению совершения сексуального насилия российскими войсками.
Она также призвала мировое сообщество обеспечивать введение персональных санкций против политических лидеров, военных командующих России и исполнителей этих преступлений.
- Ранее Денисова рассказала о подобных случаях сексуального насилия в Харьковской области.
Комментарии