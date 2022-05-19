"Стынет кровь". Российские солдаты насилуют детей в Харьковской области — Денисова

После освобождения от российских оккупантов ряда населенных пунктов Харьковской области местные жители стали обращаться на линию психологической помощи омбудсмена с сообщениями о сексуальном насилии со стороны военных РФ. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, отметив, что от некоторых звонков "стынет кровь".

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"Зверства российских солдат не имеют предела", – написала уполномоченная по правам человека.

Звонки поступают от самих жертв и их родных.

Вчера только за один час обратились 10 человек, из них восемь – изнасилованные несовершеннолетние. Среди них двое мальчиков 10 лет.

За последние сутки омбудсмен получила 56 звонков.

Далее цитируем.

"Тройняшки 9 лет, девочки. Изнасилованные рашистами, тяжелые травмы половых органов. Все это на глазах у матери, она в шоковом состоянии. Изюм.

Обратилась мама, на ее глазах девятимесячную дочь изнасиловали свечой.

Однолетнего мальчика насиловали двое, умер.

Девочка двух лет, насиловали двое, осталась жива.

Изнасилованные мужчины 67 и 78 лет", – написала Денисова.

"Это геноцид украинского народа с особой жестокостью! Это нарушение не только норм международного гуманитарного права, но и самой его сущности, морали цивилизованного мира!" – убеждена омбудсмен.

Она попросила Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты. Также Денисова призвала партнеров Украины во всем мире усиливать санкционное давление на РФ, предоставлять Украине наступательное оружие, приобщаться к расследованию преступлений российских оккупантов.

За первые две недели апреля в Офис омбудсмена поступило около 400 заявлений о сексуальном насилии, совершенном российскими оккупантами.

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Вадим Ребрина

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