"Стынет кровь". Российские солдаты насилуют детей в Харьковской области — Денисова
После освобождения от российских оккупантов ряда населенных пунктов Харьковской области местные жители стали обращаться на линию психологической помощи омбудсмена с сообщениями о сексуальном насилии со стороны военных РФ. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, отметив, что от некоторых звонков "стынет кровь".
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"Зверства российских солдат не имеют предела", – написала уполномоченная по правам человека.
Звонки поступают от самих жертв и их родных.
Вчера только за один час обратились 10 человек, из них восемь – изнасилованные несовершеннолетние. Среди них двое мальчиков 10 лет.
За последние сутки омбудсмен получила 56 звонков.
Далее цитируем.
"Тройняшки 9 лет, девочки. Изнасилованные рашистами, тяжелые травмы половых органов. Все это на глазах у матери, она в шоковом состоянии. Изюм.
Обратилась мама, на ее глазах девятимесячную дочь изнасиловали свечой.
Однолетнего мальчика насиловали двое, умер.
Девочка двух лет, насиловали двое, осталась жива.
Изнасилованные мужчины 67 и 78 лет", – написала Денисова.
"Это геноцид украинского народа с особой жестокостью! Это нарушение не только норм международного гуманитарного права, но и самой его сущности, морали цивилизованного мира!" – убеждена омбудсмен.
Она попросила Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты. Также Денисова призвала партнеров Украины во всем мире усиливать санкционное давление на РФ, предоставлять Украине наступательное оружие, приобщаться к расследованию преступлений российских оккупантов.
- За первые две недели апреля в Офис омбудсмена поступило около 400 заявлений о сексуальном насилии, совершенном российскими оккупантами.
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