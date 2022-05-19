UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Стынет кровь". Российские солдаты насилуют детей в Харьковской области — Денисова

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2022, 18:47
Людмила Денисова (Скриншот видео Facebook/Суспільне)

После освобождения от российских оккупантов ряда населенных пунктов Харьковской области местные жители стали обращаться на линию психологической помощи омбудсмена с сообщениями о сексуальном насилии со стороны военных РФ. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, отметив, что от некоторых звонков "стынет кровь".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Зверства российских солдат не имеют предела", – написала уполномоченная по правам человека.

Звонки поступают от самих жертв и их родных.

Вчера только за один час обратились 10 человек, из них восемь – изнасилованные несовершеннолетние. Среди них двое мальчиков 10 лет.

За последние сутки омбудсмен получила 56 звонков.

Далее цитируем.

"Тройняшки 9 лет, девочки. Изнасилованные рашистами, тяжелые травмы половых органов. Все это на глазах у матери, она в шоковом состоянии. Изюм.

Обратилась мама, на ее глазах девятимесячную дочь изнасиловали свечой.

Однолетнего мальчика насиловали двое, умер.

Девочка двух лет, насиловали двое, осталась жива.

Изнасилованные мужчины 67 и 78 лет", – написала Денисова.

"Это геноцид украинского народа с особой жестокостью! Это нарушение не только норм международного гуманитарного права, но и самой его сущности, морали цивилизованного мира!" – убеждена омбудсмен.

Она попросила Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты. Также Денисова призвала партнеров Украины во всем мире усиливать санкционное давление на РФ, предоставлять Украине наступательное оружие, приобщаться к расследованию преступлений российских оккупантов.

  • За первые две недели апреля в Офис омбудсмена поступило около 400 заявлений о сексуальном насилии, совершенном российскими оккупантами.

Читайте также: В Британии заявили, что военным РФ "негласно разрешили" насиловать в Украине

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Людмила Денисова насилие изнасилование омбудсмен армия рф
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 