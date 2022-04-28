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За две недели поступило 400 заявлений об изнасилованиях российскими военными – Денисова

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2022, 02:39
За две недели поступило 400 заявлений об изнасилованиях российскими военными – Денисова - Фото
Людмила Денисова (Скриншот видео Facebook/Суспильне)

За первые две недели апреля в Офис омбудсмена поступило около 400 заявлений о сексуальном насилии, совершенном российскими оккупантами. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в интервью Суспильному.

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Денисова рассказала, что граждане, которые жили на оккупированных Россией территориях, передали в Офис омбудсмена около 400 заявлений об изнасилованиях со стороны российских военных.

По ее словам, пять психологов ее Офиса не справляются с такой нагрузкой.

"Я выразила просьбу к ЮНИСЕФ, чтобы они увеличили почти в два раза количество психологов, чтобы и помощь была качественной, и чтобы не было выгорания, в том числе этих психологов, которые днем и ночью получают такие обращения. И эти случаи очень страшные", – рассказала Денисова.

Она сказала, что пока ни одна из жертв не согласилась давать показания в суде.

По словам Денисовой, заявления об изнасилованиях поступают в основном из уже освобожденных территорий. Также есть несколько сообщений из оккупированной Херсонской области, там где есть связь.

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Наталия Медведева
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Людмила Денисова изнасилование
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