В Ирпене военные РФ на глазах у 17-летней девушки насиловали маму и сестру – Денисова

Во время оккупации Ирпеня трое российских военных на глазах у 17-летней девушки насиловали и жестоко избивали ее маму и 15-летнюю сестру. Обе они погибли. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По ее словам, девушка и ее бабушка позвонили на специальную телефонную линию уполномоченного. Они дали разрешение на публикацию истории.

По словам пострадавшей, она в состоянии психологического шока четыре дня находилась с трупами в доме. После освобождения Ирпеня смогла доехать до бабушки.

"Она рассказала, что пока убивали родных, ее держали и не трогали, "потому что я уродина". Сказали "живи и передай другим", – написала Денисова.

С девушкой работают психологи офиса омбудсмена.

Денисова рассказала, что с 1 апреля, с начала работы специальной телефонной линии, на нее обратились уже более 400 человек. Большинство обращений – в связи с половыми преступлениями, совершенными военными РФ. Их количество растет каждый день.

Читайте также: Омбудсмен рассказала о случаях жестоких изнасилований оккупантами детей в Буче и Ирпене

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.