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В Ирпене военные РФ на глазах у 17-летней девушки насиловали маму и сестру – Денисова

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2022, 21:00
В Ирпене военные РФ на глазах у 17-летней девушки насиловали маму и сестру – Денисова - Фото
Людмила Денисова (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Во время оккупации Ирпеня трое российских военных на глазах у 17-летней девушки насиловали и жестоко избивали ее маму и 15-летнюю сестру. Обе они погибли. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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По ее словам, девушка и ее бабушка позвонили на специальную телефонную линию уполномоченного. Они дали разрешение на публикацию истории.

По словам пострадавшей, она в состоянии психологического шока четыре дня находилась с трупами в доме. После освобождения Ирпеня смогла доехать до бабушки.

"Она рассказала, что пока убивали родных, ее держали и не трогали, "потому что я уродина". Сказали "живи и передай другим", – написала Денисова.

С девушкой работают психологи офиса омбудсмена.

Денисова рассказала, что с 1 апреля, с начала работы специальной телефонной линии, на нее обратились уже более 400 человек. Большинство обращений – в связи с половыми преступлениями, совершенными военными РФ. Их количество растет каждый день.

Читайте также: Омбудсмен рассказала о случаях жестоких изнасилований оккупантами детей в Буче и Ирпене

Вадим Ребрина
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Людмила Денисова насилие изнасилование ирпень
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