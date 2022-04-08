Омбудсмен рассказала о случаях жестоких изнасилований оккупантами детей в Буче и Ирпене

Омбудсмен Людмила Денисова рассказала о фактах жестоких изнасилований российскими оккупантами женщин и несовершеннолетних детей в Буче и Ирпене Киевской области.

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Цитата:

"Девочка, 14 лет, изнасилована 5 мужчинами-оккупантами. Сейчас беременна. Буча.

Мальчик, 11 лет, изнасилованный на глазах у мамы – ее привязали к стулу, чтобы смотрела. Буча.

Женщина, 20 лет, изнасилование тремя оккупантами сразу во все возможные места. Ирпень".

Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, с просьбой учесть эти факты военных преступлений РФ в Украине.

"Рашистские оккупанты должны понести строжайшую ответственность!" – написала омбудсмен.

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Вадим Ребрина

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